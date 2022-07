L’idiota preferito di Dio, parte 2, non arriverà su Netflix nell’agosto 2022

O l’hai amato o l’hai odiato, ma in ogni caso, L’idiota preferito di Dio non tornerà su Netflix nell’agosto 2022. La serie creata da Ben Falcone e Melissa McCarthy è stata divisa in due parti, con la parte 1 che è stata rilasciata sul gigante dello streaming il 15 giugno 2022.

Le recensioni per lo spettacolo comico sono state contrastanti, con alcuni spettatori rimasti delusi, ma per coloro che hanno apprezzato la serie, una domanda importante è quando L’idiota preferito di Dio parte 2 vieni su Netflix?

Bene, ecco gli ultimi aggiornamenti su L’idiota preferito di Dio parte 2!

God’s Favorite Idiot parte 2 ha una data di uscita?

Sfortunatamente, non si sa quasi nulla della prossima seconda parte di L’idiota preferito di Dio. Una data di uscita deve ancora essere rivelata dallo streamer e non è noto se la produzione e le riprese della parte 2 siano iniziate o meno.

Quello che sappiamo, tuttavia, è che al momento non ci sono piani per una seconda stagione della serie creata da Ben Falcone e Melissa McCarthy. Secondo i rapporti, lo spettacolo era originariamente previsto come una serie limitata di 16 episodi e doveva essere rilasciato contemporaneamente, tuttavia, Netflix ha interrotto la produzione in Australia dopo che i primi otto episodi erano stati girati, optando invece per pubblicare lo spettacolo in invece due lotti di otto episodi, secondo Screen Rant.

Naturalmente, l’inaspettata spaccatura della stagione ha portato L’idiota preferito di Dio la parte 1 termina con più cliffhanger, con quasi nessuno dei vari fili della stagione che è stato concluso.

Secondo Variety, gli attori e la troupe sono già stati pagati per i 16 episodi, quindi è improbabile che Netflix cancelli la serie prima della sua uscita nonostante le sue recensioni contrastanti, quindi almeno potremmo ottenere una risposta ad alcune delle nostre numerose domande una volta che la serie tornerà . Ma, per quanto riguarda quando potrebbe essere? Non siamo troppo sicuri in questo momento.

Dovrai rimanere sintonizzato per aggiornamenti più concreti per il L’idiota preferito di Dio rilascio parte 2.