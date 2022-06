L’idiota preferito di Dio è stato rinnovato per la stagione 2 su Netflix?

Una commedia apocalittica sul posto di lavoro con protagonista Melissa McCarthy?

Fin dall’inizio, sai che l’idiota preferito di Dio non sarà per tutti. È un gusto acquisito, ma se soddisfa le tue esigenze personalmente, potresti aver appena trovato un nuovo programma preferito.

Creata e interpretata da Ben Falcone, la serie racconta la storia di Clark, un uomo colpito da un fulmine proveniente da una nuvola misteriosa. Dopo l’incidente, scopre di avere il potere di brillare e la speculazione si rivolge presto a Dio.

In effetti, i sospetti selvaggi vengono confermati quando un angelo contatta Clark, avvertendolo che deve impedire all’Apocalisse di distruggere l’umanità.

È una premessa fantasiosa e ha lasciato il pubblico alla disperata ricerca di altro. Inevitabilmente, i pensieri si sono rivolti all’idiota preferito di Dio, stagione 2…

L’idiota preferito di Dio – Trailer ufficiale | Netflix – Youtube

L’idiota preferito di Dio è stato rinnovato per la stagione 2?

No, God’s Favorite Idiot non è stato rinnovato per la stagione 2 su Netflix, ma sarai entusiasta di apprendere che la stagione 1 è in realtà composta da due parti.

La prima parte era composta da otto episodi e i fan possono aspettarsi che un altro lotto di otto episodi venga rilasciato su Netflix e completi la stagione.

Deadline riporta che la troupe originariamente intendeva girare tutti i 16 episodi insieme, ma la produzione si è interrotta e sono stati in grado di completarne solo otto. Tuttavia, i fan possono stare tranquilli che ci sono altri episodi in arrivo.

Variety riporta che il cast è già stato pagato per l’intera stagione, quindi è essenzialmente tutto bloccato e una questione di attesa. Al momento, una data di uscita per la seconda metà della stagione non è stata confermata, ma prevediamo che potrebbe arrivare più avanti nel 2022.

Inoltre, date le circostanze, non ci sono state informazioni concrete su una seconda stagione.

I fan vogliono di più

Con un altro lotto in arrivo, è sicuro dire che molti fan saranno al settimo cielo. Molti sono già saltati su Twitter per esprimere le loro speranze di più.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet: