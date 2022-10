L’iconico Superman e Henry Cavill parallelamente tra bobina e vita reale

Hollywood vanta alcune gemme classiche senza tempo che la rendono alta e orgogliosa per sempre. Uno di questi attori di serie A è Henry Cavill. L’attore britannico non solo regna in tutto il settore con il suo iconico mantello rosso e blu, ma anche nel cuore delle persone, con la sua umile compostezza e i suoi modi pacati.

Il suo ritorno al DCEU ha lasciato i fanatici del cinema eccitati a morte. Di recente, una pagina Twitter ha pubblicato un capolavoro artistico di un’immagine che celebrava il film e la vita reale di Henry Cavill. È al centro dell’universo DC e anche di tutto il pianeta Terra. Dai un’occhiata al travolgente collage che ha lasciato tutti gli utenti colpiti.

Twitter celebra Henry Cavill, la sua bobina sorprendentemente simile e la sua vita reale

Secondo quanto riferito, il tweet che ha conquistato i cuori dei fan di Superman in tutto il mondo è diventato virale durante la notte. L’account ufficiale, Heroic Hollywood, che fa da radice a tutti i più grandi eroi sia della Marvel che della DC, ha pubblicato un collage di Cavill raffigurante la sua celebrità nei panni di Clark Kent e ha anche Henry. La didascalia diceva: “Quando la vita imita le arti. #Superuomo.”

Quando la vita imita l’art. #Superman pic.twitter.com/IWcexkHSsE — Heroic Hollywood (@heroichollywood) 12 ottobre 2022

La straordinaria somiglianza tra le due immagini è riuscita a ottenere 5k+ (e continuano a contare) Mi piace nel giro di poche ore. I fan hanno mostrato il loro immenso amore e rispetto per il loro supereroe preferito. Hanno anche condiviso alcuni commenti commoventi sulla foto.

Henry merita tutto il nostro supporto per aver sopportato così tanto odio, bugie, azioni basse e divieti dei precedenti dirigenti della WB; e anche con tutto questo, non si è mai espresso male di nessuno; è sempre stato un gentiluomo, per questo merita tanto amore! #HenryCavillSuperman è tornato! https://t.co/95MTVpNsrR — lulusita68 (@MissLulusita) 13 ottobre 2022

Mentre un utente ha concordato con il tweet dicendo: “Stessa energiaun altro ha incorniciato un dolce paragrafo in omaggio a Lo stregone stella.

Stessa energia https://t.co/Rb5sf5HtyX — Ben_x2M2 (@BX2m2) 13 ottobre 2022

My Gawd è leggendario https://t.co/JkwRZocyKl — Adi Rodrigues (@thesuperadi1) 13 ottobre 2022

Cavill è la mia scelta come imperatore supremo dell’umanità. Dude è uno stallone praticamente in ogni modo. https://t.co/zceMgw46uh — Josh (@Josh_Dyno) 13 ottobre 2022

#Benvenuto a casa! https://t.co/cy5srkebgj — Michellangelo ⓟ (@_Mickezito) 13 ottobre 2022

All’inizio di quest’anno, un altro post su Twitter che mostrava una conversazione con un insider è diventato virale. Secondo quanto riferito, l’account ha confermato il ritorno a casa di Henry Cavill come Superman, ma questa volta dentro Adamo Nero al fianco di Dwayne Johnson. Lo stesso Rock ha stuzzicato il ritorno del gigante di Hollywood molte volte e spesso in una sfilza di interviste.

Dwayne Johnson ha solo *questo* da dire a Henry Cavill dopo aver convinto Superman a tornare al DCEU in #BlackAdam: "Benvenuto a casa." pic.twitter.com/QT0e0iYEOW — Intrattenimento stasera (@etnow) 13 ottobre 2022

Pensi che Henry Cavill tornerà presto come Superman? Quali sono i tuoi commenti sull’iconica foto di Henry Cavill emersa ieri sera? Anche tu sei d’accordo con le didascalie? Guarda l’ultimo successo di successo di Henry nei panni del Geralt di Rivia Lo stregone su Netflix.

