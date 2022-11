Liam Hemsworth ha le carte in regola per interpretare il Geralt di Rivia di Henry Cavill in “The Witcher”?

Il Geralt di Rivia subirà un completo restyling nella stagione 4. La rifusione di Liam Hemsworth nei panni di Geralt, un personaggio che Henry Cavill ha interpretato magnificamente, ha diviso i fan. Comprensibilmente, così. La serie Netflix, The Witcher, è stata molto apprezzata quando è uscita per la prima volta nel 2019. In primo luogo, perché la popolare serie di giochi stava arrivando in televisione e in secondo luogo perché Henry Cavill era il protagonista della serie.

È stato il ritorno di Henry in televisione dopo aver fatto svenire i fan in The Tudors. Da allora, è diventata una serie high fantasy di punta per lo streamer. Ma la piattaforma di streaming digitale è nota per aver cancellato gli spettacoli preferiti dai fan. Quindi, quando Henry ha deciso di tornare come Superman e dimettersi da Geralt, la decisione di Netflix di riformulare Liam Hemsworth ha sconcertato i fan. Lo streamer sta commettendo un errore o dovremmo fidarci dei creatori?

Henry Cavill passare il testimone a Liam Hemsworth potrebbe essere una buona cosa

Henry Cavill ha interpretato il ruolo di Geralt di Rivia in tre stagioni prima di ritirarsi dal ruolo. Anche se questo è un bel duro colpo per i fan della serie, scegliere Liam Hemsworth come Geralt potrebbe davvero funzionare. Per prima cosa, Hissrich aveva espresso la sua intenzione di farne una serie di sette stagioni e la decisione di rifusione assicura che la storia sia a tutti gli effetti e ottenga un finale adeguato.

Inoltre, le serie fantasy offrono una maggiore flessibilità in termini di rifusione. Dal momento che Geralt ha già combattuto troppe streghe, demoni e mostri, i creatori possono facilmente creare una narrazione che porti a un cambiamento facciale totale per il personaggio. Introducendo così Liam nel ruolo senza intoppi.

Nonostante la differenza di età di sei anni, i truccatori di The Witcher possono far sembrare perfettamente Liam una certa età se lo spettacolo lo richiede. Gli effetti visivi possono ulteriormente dargli una mano. Inoltre, l’invecchiamento non è un grosso problema qui poiché Jaskier non è affatto invecchiato nonostante il salto temporale.

Inoltre, il fratello minore Hemsworth ha alcune buone capacità di recitazione che ha mostrato in The Hunger Games e The Last Song.

Sei a favore di Liam Hemsworth che saggi Geralt nella stagione 4? Dicci nei commenti qui sotto.

