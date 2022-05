Cose più strane la stagione 4 è quasi arrivata! Abbiamo aspettato quasi tre anni, ma sappiamo che ne varrà la pena. Dopotutto, abbiamo puntate di grandi dimensioni che si sono dirette verso di noi!

Lo sapevamo già Cose più strane la stagione 4 sarebbe stata divisa in due volumi. Netflix ha annunciato che i primi sette episodi delle nove puntate saranno rilasciati il ​​27 maggio come parte 1, con gli episodi 8 e 9 salvati per quando lo spettacolo tornerà poche settimane dopo, il 1 luglio.

Le nuove stagioni di solito portano nuovi elementi. E questo vale anche per lo spettacolo di fantascienza. Un nuovo elemento introdotto è The Hellfire Club. E sembra che lo scopriremo presto poiché questo è il titolo del primo episodio della quarta stagione.

L’Hawkins High Hellfire Club è un club ufficiale di Dungeons & Dragons. Il nuovo personaggio Eddie Munson, interpretato dall’attore Joseph Quinn, è il capo del gruppo. Sappiamo per certo che Mike e Dustin si uniranno al club.

I Duffer Brothers, alias i creatori di Cose più strane, sono noti per includere elementi della vita reale e molti riferimenti agli anni ’80. Allora, l’Hellfire Club era reale?

L’Hellfire Club era una cosa reale?

Quando cerchi “Hellfire Club”, verranno visualizzate un paio di cose. Tecnicamente sì, era un vero club. Ma non è chiaro se avrà una correlazione diretta con il gioco di D&D che i ragazzi giocheranno nella stagione 4.

Club del fuoco infernale del XVIII secolo

In realtà, si riferisce a diversi club esclusivi per rastrelli dell’alta società che furono fondati in Gran Bretagna e Irlanda nel 18° secolo. Il più noto è l’Ordine dei Frati di San Francesco di Wycombe di Sir Francis Dashwood. Si dice che i club servissero come luoghi di incontro per coloro che desideravano prendere parte a quelli che erano socialmente percepiti come atti immorali. Molti dei membri erano persone coinvolte nella politica. Il primo Hellfire Club ufficiale fu fondato a Londra nel 1718 da Filippo, duca di Wharton e da una manciata di altri amici dell’alta società.

Il Club Infernale della Marvel

Sappiamo tutti come i nostri giovani eroi preferiti siano dei fanatici, quindi il titolo potrebbe riferirsi ai fumetti. The Hellfire Club è anche una società immaginaria che appare nei fumetti Marvel. I membri del club si scontrano spesso con gli X-Men. Il social club è per le élite ricche e il suo Inner Circle cerca di influenzare gli eventi mondiali a causa della propria agenda. Il gruppo appare per la prima volta in The Uncanny X-Men # 129, pubblicato nel gennaio 1980.

Come si collega a Dungeons & Dragons e al club della Hawkins High? In questo momento, è difficile da dire. Potrebbero aver appena preso il nome. O forse è in qualche modo legato al club del 18° secolo e al gruppo Marvel. Lo scopriremo molto presto!

Cose più strane il volume 1 della stagione 4 uscirà il 27 maggio su Netflix.