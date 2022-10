“L’hai fatto inciampare in colpa…”- chiede Millie Bobby Brown a Noah Schnapps su una storia piuttosto imbarazzante di Shawn Mendes

Noah Schnapps è il maestro del senso di colpa? Il Cose più strane attore è noto per il suo personalità frizzante, una qualità simile al suo caro amico e co-protagonista Millie Bobby Brown. Ha interpretato il ruolo di un giovane e timido Will Byers che ha avuto un ruolo significativo nella prima stagione dello show. Le sue capacità di recitazione lo hanno portato a renderlo parte del cast principale alla fine.

Insieme al successo dello spettacolo, ogni membro del cast è diventato molto celebrato guadagnandosi un seguito di fan di massa per la propria unicità. Noah e Brown sono diventati buoni amici sui set dello spettacolo. I due sono anche apparsi insieme in interviste e post sui social media, quindi probabilmente si conoscono bene. In una recente intervista, A Noah è stata posta una domanda che ha fornito alcune intuizioni rivelatrici su di lui.

Millie Bobby Brown, l’attrice di Noah Schnapps e Enola Holmes, svelano la verità durante una partita

L’ultima stagione di Cose più strane è lontano da noi. Nel frattempo, i co-protagonisti Noah Schnapp e Millie sono riusciti a intrattenerci. Di recente sono apparsi sul Stasera spettacolo con Jimmy Fallon. In un round speciale, i tre hanno giocato una partita a True Confessions. Nel gioco viene fornita una dichiarazione su un membro. E il resto deve rispondere se è vero o falso.

Noah ha letto la sua domanda ad alta voce, “Il senso di colpa ha spinto Shawn Mendes a seguirmi su Instagram? Millie ha iniziato a navigare nella risposta contro-interrogandolo“Perché l’hai fatto inciampare in colpa, non voleva seguirti?” Fu allora che Noah lasciò cadere la storia imbarazzante dietro.

Il cantante Shawn Mendes è un grande Cose più strane fan mentre seguiva quasi tutti i personaggi principali su Instagram. Tutti tranne Noah Grappa. Quindi quest’ultimo ha inviato un messaggio diretto al cantante esprimendo come stava “basso profilo offeso” per non essere seguito.

Il cantante dei Mercy ha risposto raccontando Schnapps quanto lo ama e alla fine ha iniziato a seguire l’attore. Nonostante la sua storia, Millie Bobby Brown e Fallon hanno avuto difficoltà a digerire la verità poiché i tre si sono fatti una risata.

