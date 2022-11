L’ex “uomo più sexy del mondo” Dwayne Johnson si rifiuta di cedere il titolo a Chris Evans, l’attuale detentore del titolo

Giganti di Hollywood come Chris Evans Dwayne Johnson, The Rock, e recentemente sono stati in prima pagina per le loro uscite e i film in uscita. Mentre The Rock ci ha regalato una grande sorpresa Black Adamscon un breve cameo del leggendario Henry Cavill, Chris Evans sta per colpirci tutti con i suoi due film in uscita consecutivi nel 2023.

Tuttavia, non molti di noi sono consapevoli del fatto che hanno fatto notizia anche per qualcos’altro. Questo è stato esilarantemente portato alla nostra attenzione dall’American Talk Show, il Late Show con Stephen Colbert. Dopo molti scambi di convenevoli e auto-vantaggio, Colbert ha finalmente rivelato un titolo di alto livello intitolato a uno dei precedenti.

Chi pensi sia il più legittimo e sexy tra Chris Evans e Dwyane Johnson?

Secondo la rivista People, era il nostro Chris Evans, che interpretava l’ex operatore della CIA. È stato dichiarato l’uomo più sexy del mondo nel 2022. Sebbene l’ospite, l’ex detentore del titolo, The Rock gli abbia dato un caloroso benvenuto nel club, erano anche agitati per la stessa cosa. In un segmento video, il Jumanji star si è congratulato con il suo successore. Ma con una sfumatura di gelosia, solo per divertimento.

Quando The Rock ha visto il taglio attorno al corpo di Chris Evans, è stato abbastanza visibile come cercasse di consolarsi. Anche se era totalmente divertente e doveva servire solo agli scopi di intrattenimento del pubblico che erano la vita e l’osservazione.

Anche dopo aver perso il titolo contro Evans, Johnson ha ancora rifiutato di arrendersi. Ha affermato che “Non rinuncio mai al titolo”. In aggiunta, in seguito ha detto, era l’uomo più sexy del mondo “fino all’eternità“. Tuttavia, questo è riconosciuto anche da People’s Magazine.

Quando Evans ha fatto del suo meglio per persuadere la star, Johnson non si è mosso. Così alla fine rinunciò, lasciò alla mercé di The Rock, imitò uno stile caratteristico dello slash e se ne andò a casa.

