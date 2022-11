Levi (Will Peltz) appare nella stagione 4 di Manifest, parte 1?

Manifesto la stagione 4 ha ufficialmente fatto il suo sbarco su Netflix con la prima metà della stagione finale. I Manifester che hanno combattuto per Netflix per salvare la serie torneranno a confrontarsi con i personaggi che conoscono e amano e sperano di vedere alcuni volti familiari. Levi è uno di loro?

In Manifesto stagione 3, gli Stones avevano un nuovo alleato di nome Levi dalla loro parte per aiutare con la ricerca. Levi, interpretato da Will Peltz, era il nuovo assistente ricercatore di Ben al college. Lui e Olive si avvicinano mentre lavorano insieme alla ricerca di Al-Zuras e alla fine iniziano a frequentarsi.

Ovviamente, il precedente fidanzato di Olive, il preferito dai fan TJ Morrison (Garrett Wareing), stava facendo le sue ricerche in Egitto per la stagione 3, che Olive e Levi hanno usato come parte delle loro indagini. I manifestanti sapevano che TJ sarebbe tornato a un certo punto Manifesto stagione 4 parte 1, ma lo stato di Levi non è stato aggiornato prima dell’uscita della stagione.

Quindi, Will Peltz fa la sua apparizione come Levi nei nuovi episodi di Manifesto continuare ad aiutare con l’indagine sul volo 828? Ecco cosa possono aspettarsi i fan dal personaggio di supporto e dalla sua relazione con Olive nella stagione 4.

Avvertimento: Spoiler prima di Manifesto stagione 4 parte 1!

Levi in ​​Manifest stagione 4 è parte 1?

Sfortunatamente, Will Peltz non fa la sua apparizione come Levi in Manifesto stagione 4 parte 1. A seconda di chi spedisci per Olive, potrebbe essere una buona notizia. Ma ci sarebbe piaciuto comunque vedere Peltz tornare per aiutare gli Stones un paio di volte nell’ultima stagione.

Tuttavia, Olive menziona brevemente Levi mentre spiega la nuova ricerca nella stagione 4, parte 1, e poi c’è il momento imbarazzante in cui TJ spiega che Levi gli ha permesso di controllare il papiro. Chiede se Olive conosce Levi, e diciamo solo che lei devia rapidamente quella domanda.

C’è ancora una possibilità che Levi possa apparire Manifesto stagione 4 parte 2, dal momento che l’indagine sul volo 828 sarà sicuramente in corso fino alla fine. La scialuppa di salvataggio potrebbe usare un altro aiuto di Levi se hanno bisogno di continuare a immergersi nella mitologia.

L’assenza di Levi come personaggio secondario potrebbe avere molto a che fare con il salto temporale di due anni, che è cambiato molto per molti personaggi. Consumato dal suo dolore e da tutto quello che sta succedendo, Ben non lavora più al college, il che significa che Levi’s non è più nelle immediate vicinanze degli Stones. Ciò lascia più spazio a TJ per tornare e riprendere con Olive da dove si erano interrotti.

Speravi di vedere Levi dentro Manifesto stagione 4 parte 1? Condividi i tuoi pensieri nei commenti e assicurati di guardare i nuovi episodi su Netflix!