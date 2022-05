“Lethal Force” Dhanush mette in ombra Chris Evans, Ryan Gosling e Ana de Armas in “The Grey Man”, i fratelli Russo condividono un poster dedicato

L’industria cinematografica indiana è enorme. In media, ogni anno vengono realizzati quasi 100 film e i fan seguono religiosamente le loro celebrità. E se la storia recente ci ha insegnato qualcosa, è che i fan hanno il potere di fare qualsiasi cosa. Ora immagina quando ce ne sono 1,40 miliardi. Bene, questo è quello che è successo con L’uomo grigio stella Dhanush.

I fan di Dhanush hanno forzato il rilascio completo del poster di The Grey Man

I fratelli Russo, che hanno diretto L’uomo grigioha pubblicato i poster dei personaggi di Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas su Instagram prima dell’uscita del trailer.

Tuttavia, il film presenta anche un attore indiano Dhanush in una parte minore, e la sua assenza dalla lista ha sconvolto i suoi fan. Di conseguenza, hanno inondato il post di commenti, chiedendo ai registi di fornire anche un poster di Dhanush.

I Russo hanno rapidamente seguito un post separato, in cui mostrava esclusivamente Dhanush. La didascalia affermava, “Chi è pronto per @dhanushkraja? #TheGrayMan.”

Le celebrità sono state mostrate su uno sfondo blu scuro con un bagliore rosso brillante che lampeggiava sui loro volti su tutti e quattro i poster. Ryan, Chris, Ana e Dhanush sono presentati come i Inafferrabile, Inarrestabile, Introvabile e Forza letalerispettivamente.

Sulla pagina Instagram di IMDb è successa una cosa simile. La pagina in precedenza forniva solo poster per Ryan, Chris e Ana, ma poi ha rimosso il post e lo ha sostituito con uno nuovo che includeva anche Dhanush.

I fan indiani di Dhanush non vedono l’ora di vedere l’attore nel film. Segna anche il suo primo film a Hollywood, rendendo l’esperienza ancora più grande per i suoi fan.

Come hanno reagito le persone?

Ovviamente, la sua immensa base di fan è stata più che felice di vedere la superstar ricevere il poster vinto. Alcuni hanno commentato il post di Instagram dicendo: “Hai commesso un errore non mostrandolo nel post precedente”, “Su richiesta del pubblico diritto”.

Mentre alcuni hanno twittato,

FINALMENTE IL RE ARRIVA @dhanushkraja pic.twitter.com/KCBsQjJSvY — Capitano Miller (@CaptainMiller09) 23 maggio 2022

Il nostro eroe pic.twitter.com/yx4l2NKP9s — Negro (@Jake__077) 23 maggio 2022

E quello che cattura tutti e 3 pic.twitter.com/Mn0AF4bAE7 — Manesh Barukula (@Aryan1932) 23 maggio 2022

Scegliamo il Real Deal pic.twitter.com/Nj7WOrqj2h — हर्ष ! (@IndianBatman007) 23 maggio 2022

Il mio thalaivar dhanush e il mio aggiornamento di massa combo preferito di hollywood sono in trepidante attesa… pic.twitter.com/w4Odt2b0KX — mspandi (@mspandi1311) 23 maggio 2022

Siamo più interessati alla “Forza Letale” #Dhanush pic.twitter.com/e0k83PZ4YF — Arima (@Dracarys28) 23 maggio 2022

Scegliamo solo @dhanushkraja #TheGrayMan Solo per il nostro re pic.twitter.com/wFWdF4MbZb — Kutty_muki ᴸᵉᵗʰᵃˡ ᶠᵒʳᶜᵉ (@kutty_muki) 23 maggio 2022

Ragazzi, siete entusiasti di vedere Dhanush? L’uomo grigio? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

