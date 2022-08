L’età, l’altezza, le fidanzate, i ruoli della star di The Sandman Tom Sturridge

Da allora, i fan di Neil Gaiman sono stati così entusiasti di una certa imminente uscita di Netflix L’uomo di sabbia il cast è stato ufficialmente rilasciato. In precedenza erano emerse notizie non confermate su Gwendoline Christie e Tom Sturridge che si univano alla serie live-action, e siamo stati tutti entusiasti di sentirlo confermato. Ora mancano pochi giorni al debutto!

Per quelli di voi che non hanno familiarità, L’uomo di sabbia è basato sull’omonimo fumetto fantasy oscuro di Gaiman, che ha ottenuto un posto nell’elenco dei best seller del New York Times. Gaiman è anche noto per i suoi acclamati romanzi, tra cui Dei americani, Coralinee Polvere di stelle.

Inutile dire che coloro che sono già fan del fumetto DC sono entusiasti dell’arrivo di questo adattamento su Netflix, e i fan del fantasy che non hanno letto il materiale originale sono probabilmente altrettanto entusiasti dopo aver visto l’epico trailer. E se sei solo entusiasta di vedere Tom Sturridge in azione come protagonista, non ti biasimiamo. Ecco tutto ciò che dovresti sapere sull’attore che interpreta Dream.

Tom Sturridge età

Nato il 21 dicembre 1985, Sturridge ha attualmente 36 anni. È originario di Londra, Inghilterra.

Tom Sturridge Instagram

Se non vedi l’ora di seguire Sturridge su Instagram, sfortunatamente sei sfortunato. L’attore non è attivo sulla piattaforma social, almeno non con un Instagram pubblico da seguire. Se mai finirà per creare un account, saremo sicuri di fartelo sapere!

Altezza Tom Sturridge

Il Sega circolare di velluto stella è a 5’10.

Con chi esce Tom Sturridge?

Tom Sturridge ha una ragazza? Non è del tutto chiaro in questo momento. In precedenza, ha frequentato l’attrice Sienna Miller tra il 2011 e il 2015 e la coppia condivide una figlia insieme. Dopodiché, si diceva che potesse avere una relazione con Cose più strane protagonista Maya Hawke. Secondo People, le star sono state avvistate mentre trascorrevano del tempo insieme negli Hamptons nel luglio 2020. Nessuno dei due attori ha confermato o negato alcuna storia d’amore.

Più recentemente, Sturridge è stato fotografato mentre baciava Alexa Chung a Wimbledon nel luglio 2022, seduto proprio dietro Sienna Miller! Sebbene all’epoca fosse una storia succosa, che lasciava molti presumere che Sturridge e Chung stessero uscendo insieme, non abbiamo mai più visto nessuna foto dei due insieme! In questo momento, pensiamo che Sturridge sia single.

Ruoli di Tom Sturridge

A parte il suo prossimo ruolo importante in L’uomo di sabbiapotresti riconoscere Sturridge per le sue apparizioni in film come quello di Netflix Sega circolare di velluto (2019), Lontano dalla folla impazzita (2015), o Essere Giulia (2004). Proviene da una famiglia di intrattenitori, poiché suo padre è un regista e sceneggiatore vincitore di un BAFTA di nome Charles Sturridge, e sua madre è un’attrice di nome Phoebe Nicholls.

Siamo entusiasti di vedere Sturridge assumere la parte di Dream in L’uomo di sabbia e non vedo l’ora di saperne di più su di lui! Assicurati di trasmettere in streaming tutti i 10 episodi del nuovo spettacolo questo venerdì 5 agosto. Mentre aspettiamo, dai un’occhiata al fantastico trailer qui sotto!