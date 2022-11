L’età di Sally McNeil è stata rivelata quando Killer Sally racconta la sua storia scioccante

Se stai cercando la tua prossima soluzione per il vero crimine, non cercare oltre. Ancora una volta, Netflix ha raccontato una storia scioccante. Questa volta, il servizio di streaming ha deciso di far luce sull’agghiacciante storia di Sally McNeil, un’ex bodybuilder condannata per aver ucciso suo marito il giorno di San Valentino nel 1995.

In una nuova miniserie in tre parti intitolata Killer Sally, il pubblico può finalmente ascoltare il lato della storia di Sally. Accanto a questo, verranno presentati i dettagli della relazione di coppia e del crimine commesso.

Non sorprende che la serie abbia lasciato i fan desiderosi di saperne di più. Allora, chi è esattamente Sally McNeil e che età ha?

Chi è Sally McNeil?

Il nome completo della titolare Sally è Sally McNeil. È un’ex bodybuilder americana, che ha sposato un altro ex bodybuilder, Ray McNeil. Sally è nata il 29 maggio 1960.

Sebbene il crimine sia avvenuto nel 1995, quando Sally aveva 35 anni, ora ne ha 62. Condannato per omicidio di secondo grado nel 1996, McNeil è stato condannato a 19 anni all’ergastolo.

Ha lanciato numerosi ricorsi per una serie di motivi e la sua condanna è stata inizialmente annullata dalla Corte d’Appello del 9° Circuito degli Stati Uniti.

Tuttavia, lo Stato della California ha impugnato la decisione alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha annullato la sentenza del 9° Circuito.

Il 9° Circuito ha successivamente riconsiderato la questione e si è pronunciato a favore dello Stato, ripristinando la convinzione originale di McNeil.

Ha scontato la pena presso la Central California Women’s Facility ed è stata rilasciata nel 2020 quando la sua libertà vigilata è stata concessa dal Dipartimento di correzioni e riabilitazione della California.

Il suo ex marito, Ray, è nato il 17 dicembre 1964. Naturalmente, il bodybuilder avrebbe 57 anni se fosse ancora vivo.

All That’s Interesting riporta che la coppia si è incontrata per la prima volta nel 1987, quando erano entrambi ufficiali del Corpo dei Marines. La coppia ebbe due figli e visse insieme. The Cinemaholic riferisce che mentre McNeil viveva con suo marito e i loro figli, ha affermato che suo marito è diventato violento.

Ora, questo è un caso complicato. Uno che gli spettatori dovranno dedurre da soli.

Killer Sally è uscito su Netflix il 2 novembre 2022. Tutte e tre le parti della serie limitata sono disponibili per lo streaming immediatamente, il che la rende perfetta per un’abbuffata di fine settimana.

Inoltre, ogni episodio ha una durata compresa tra 43 e 52 minuti, per un tempo di esecuzione totale di 2 ore e 29 minuti.

La serie di documentari descriverà in dettaglio gli eventi dell’omicidio di San Valentino. Con interviste approfondite con McNeil, la serie mira a fare luce personale su quello che è successo tra i bodybuilder. Descrivendo in dettaglio gli eventi di ciò che è accaduto prima e dopo il 1995, la miniserie offre a McNeil la possibilità di raccontare la sua versione della storia.

