L’età di Holly J. Barrett di Bridge Hollow, Instagram, ruoli

La maledizione di Bridge Hollow è una commedia d’avventura che ha debuttato su Netflix venerdì 14 ottobre 2022. Il film spettrale ha un cast eccellente, tra cui l’emergente attrice australiana Holly J. Barrett che interpreta Jamie nel film.

La descrizione ufficiale del film recita: “Un uomo e sua figlia devono allearsi per salvare la loro città dopo che uno spirito antico e malizioso ha fatto sì che le decorazioni di Halloween prendano vita e causino il caos”.

Se sei curioso di Holly J. Barrett e vuoi conoscerla un po’ meglio, sei nel posto giusto! Abbiamo tutto ciò che devi sapere sull’attrice Jamie di seguito.

L’età di Holly J. Barrett

L’attrice Jamie ha 20 anni. È nata il 16 settembre 2002 a Perth, in Australia. Il suo segno zodiacale è la Vergine. Le persone con un segno zodiacale Vergine sono descritte come “umili, modeste, industriose e pratiche, ma sotto la superficie sono spesso naturali, gentili e comprensive”.

Altezza di Holly J. Barrett

Secondo Celebrity Height, la giovane attrice emergente si trova a un’altezza di 5’1.

Holly J. Barrett Instagram

Cercando di dare La maledizione di Bridge Hollow stella un seguito su Instagram? Quindi puoi trovare l’attrice Jamie sotto il manico @hollyjbarrett. Se dovessi seguire l’attrice ventenne, troverai molti contenuti da sfogliare. Il feed di Holly è per lo più pieno di selfie estetici, foto del dietro le quinte del set e aggiornamenti sui progetti a cui sta lavorando.

Ruoli di Holly J. Barrett

Ha dimostrato il suo potere da star in Netflix La maledizione di Bridge Hollow, ma se ti stai chiedendo dove altro potresti aver visto l’attrice in precedenza, abbiamo tutti i dettagli per te. Secondo IMDb, la star emergente ha già 14 crediti di recitazione a suo nome. Il suo primo ruolo è stato in un cortometraggio intitolato Elisa (2011). Holly ha anche fatto il suo debutto sul palco del West End a Londra nella prima mondiale di Attrazione fatale al Theatre Royal Haymarket nel 2014.

La maggior parte delle persone riconoscerà l’attrice australiana per il ruolo di Samantha Hughes nella commedia della CBS La vita a pezzi (2015-2019). L’attrice ha anche avuto apparizioni come ospite Abiti, casalinga americana, Muto, Hetty Piuma, e Il giovane Sheldon.