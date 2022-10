L’età di Henry Hunter Hall di The Watcher, Instagram e altro ancora

L’attesissimo rilascio di L’osservatore — basato sulla storia vera e sull’articolo del New York Magazine del 2018 “The Haunting of a Dream House”, di Reeves Wiedeman — è finalmente arrivato su Netflix e ci è stato presentato un cast estremamente talentuoso, che include Henry Hunter Hall.

Henry Hunter Hall interpreta Dakota nell’adattamento Netflix, che lavora per la società di sicurezza assunta dalla famiglia Brannock, e inizia una relazione segreta con Ellie Brannock (interpretata da Isabel Gravitt) sotto il naso del padre eccessivamente protettivo Dean (interpretato da Bobby Cannavale ).

Se vuoi conoscere un po’ meglio l’attore che interpreta Dakota, allora sei fortunato perché abbiamo raccolto tutto ciò che devi sapere su L’osservatore stella sotto.

Età di Henry Hunter Hall

Henry Hunter Hall – che professionalmente tende a usare il suo secondo nome – ha 25 anni, a ottobre 2022. È nato il 5 aprile 1997 dai genitori di attori e registi Vondie Curtis-Hall e Kasi Lemmons. Il 25enne è nato sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Secondo Allure, i tratti tipici di un Ariete includono l’essere “appassionato, motivato e un leader sicuro di sé”.

Altezza Henry Hunter Hall

Sfortunatamente, l’attore Dakota non ha mai fatto commenti sulla sua altezza specifica, quindi in questo momento non siamo sicuri di quanto sia esattamente alto. Tuttavia, secondo Celeb Heights, suo padre Vondie Curtis-Hall si trova a un’altezza di cinque piedi e otto, e in alcune foto recenti dei due in piedi spalla a spalla, Hunter è qualche centimetro più alto di lui, quindi supponiamo Quello L’osservatore l’altezza della stella è di circa sei piedi, sebbene si tenga presente che ciò non è confermato.

Instagram di Henry Hunter Hall

A volte è abbastanza difficile individuare gli attori sui social media, quindi per risparmiarti la fatica di dare la caccia all’Instagram ufficiale di Henry Hunter Hall, l’abbiamo trovato per te! Se volevi dargli un seguito, puoi trovare l’attore emergente sotto l’handle di Instagram “@henryhunterhall”.

Ruoli di Henry Hunter Hall

L’attore potrebbe essere abbastanza nuovo nel settore, ma ha già 14 crediti di recitazione a suo nome con il suo primo ruolo nel 1997 quando è apparso in Gridlock’d (1997) da bambino, secondo IMDb. L’attore è noto soprattutto per i suoi ruoli in Quando ci vedono (2019), Harriet (2019), Cacciatori (2020), e Rosalina (2022).

L’attore ha attualmente altri tre progetti — La guerra dei mondi, la collaborazione e la voce silenziosa — dovrebbe essere rilasciato nel 2023.