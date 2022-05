L’età attuale di Donald Cline e quando ha smesso di praticare

Netflix continua ad attirare l’attenzione e aumentare la consapevolezza di storie vere sorprendenti, concentrando l’obiettivo sulle prove di un ampio spettro di vittime.

Uno degli ultimi documentari a generare discussione arriva per gentile concessione di Padre Nostro.

Arrivato in piattaforma mercoledì 11 maggio 2022, il film fornisce un resoconto degli atti commessi da Donald Cline e di coloro che hanno scoperto di condividere qualcosa in comune di conseguenza.

Prima di indagare sull’età di Donald Cline, parliamo di chi è.

Immagine da Netflix.

Il padre nostro di Netflix esplora una storia vera inquietante

Donald Cline era un medico responsabile della generazione di numerosi figli dei suoi pazienti a loro insaputa.

The Atlantic riferisce di aver inseminato i suoi pazienti con il proprio sperma, qualcosa che è emerso nel 2017 quando Heather Woock ha ricevuto un messaggio su Facebook da qualcuno che affermava di essere il suo fratellastro.

La rivelazione ha innescato una catena di eventi che ha portato altre persone a scoprire che Cline era il loro padre biologico, mentre le loro madri erano andate a Cline per un trattamento per la fertilità.

I test del DNA hanno confermato che Heather Woock era la figlia biologica di Cilne, così come almeno altri 50.

L’età attuale di Donald Cline

NewsUnzip riporta che Donald Cline ha ora 84 anni.

La metropolitana riporta che la “frode sulla fertilità” di Cline non è classificata come un crimine dalla legge federale o statale dell’Indiana. Tuttavia, nel 2017 Cline è stato condannato per due capi di imputazione per aver ostacolato un’indagine della polizia ed è stato condannato a un anno di reclusione con sospensione della pena.

Nel 2018, a Cline è stata revocata la licenza medica dal Medical Licensing Board of Indiana. Sebbene Cline si sia ritirato nel 2009, non è in grado di riaverlo, quindi non sarà mai più un medico praticante.

Impossibile caricare questo contenuto

L’ex medico dell’Indiana Donald Cline davanti e al centro a Times Square. Il film documentario “Our Father” debutta su @netflix mercoledì mattina. @JacobaBallard è venuto da me 7 anni fa e l’ho aiutata a ottenere la verità. Il film è folle. pic.twitter.com/wsroSr1osG — Angela Ganote (@angelaganote) 9 maggio 2022

‘Attivo intorno alla sua comunità’

Durante un’intervista con The Guardian, la regista di Our Father Lucie Jourdan ha rivelato che Donald Cline è ancora vivo:

“Alcune persone online hanno detto che è morto. Non è morto. È attivo nella sua comunità. Andrà agli incontri di nuoto dei nipoti e cose del genere. Non c’è nascondiglio. Questo è il punto, è ancora in giro”.

Ha aggiunto: “Nella sua testa, non credo che pensi di aver fatto molto male”.

Nostro padre è ora in streaming su Netflix.

