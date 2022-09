L’esperto reale pesa sul re Carlo III per onorare la richiesta di incontro individuale di Meghan Markle

Le differenze tra i reali del Sussex, il principe Harry e Meghan Markle e la famiglia reale sono ben visibili. Durante il loro soggiorno nel Regno Unito per partecipare ai funerali e ai servizi della regina Elisabetta II, Harry e Meghan sembrava distaccato e isolato dalla famiglia reale. Uno dei momenti salienti del funerale di stato della regina è stata la disposizione dei posti a sedere.

Il duca e la duchessa del Sussex furono spinti all’angolo della seconda fila mentre il principe William, insieme alla sua famiglia e ad altri reali anziani, occupavano la prima fila. Prima della partenza della coppia dal Regno Unito, Meghan Markle ha cercato di risolvere alcune divergenze chiedendo un incontro esclusivo con il nuovo monarca, Re Carlo III. Sebbene finora non si sia verificato alcun incontro del genere, l’esperto reale Neil Sean crede che Sua Maestà possa onorare il desiderio di sua nuora nei prossimi mesi.

Re Carlo III incontra Meghan Markle?

Meghan Markle visiterà di nuovo il Regno Unito a novembre. L’ex attrice americana riceverà un premio per il suo lavoro di beneficenza entro la fine dell’anno. Sul suo canale YouTube, l’esperto reale Neil Sean ha rivelato che la duchessa di Sussex potrebbe usare la sua visita come un’opportunità per riparare le cose tra lei e il re Carlo III.

“Vogliono cogliere l’opportunità di riconnettersi con Sua Maestà. Vogliono davvero vedere se riescono a stare insieme. E dipingi un quadro più consolidato per le persone qui nel Regno Unito e in tutto il mondo”, Neil ha detto su YouTube.

Subito dopo il funerale di stato della regina, Meghan e Harry hanno preso un volo dal Regno Unito. I due erano ansiosi di partire per riunirsi con i loro figli, Archie e Lilibet, in California. Tuttavia, prima di partire, la duchessa di Sussex chiese un’udienza privata al re Carlo III tramite una lettera formale.

Si ritiene che sia stato un tentativo di Meghan di schiarire l’aria. Voleva spiegare al monarca cosa avevano fatto lei e Harry negli ultimi due anni. Suo richiesta è stata evasa la prima volta, poiché nessun tale incontro ha avuto luogo.

