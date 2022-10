L’esperto reale afferma che il principe William era “quasi in lacrime” a causa del principe Harry e Meghan Markle

Il principe Harry e suo fratello il principe William non condividono la stessa relazione che avevano una volta. Presumibilmente i fratelli hanno iniziato ad allontanarsi dopo che Meghan Markle è entrata nella vita di Harry. È stato riferito che William era preoccupato che Harry si stesse muovendo velocemente nella sua relazione con Meghan.

Inoltre, Harry e Meghan che si sono dimessi da reali di lavoro e hanno rilasciato un’intervista esplosiva a Oprah Winfrey hanno aggiunto benzina sul fuoco. Nel frattempo, William era furioso quando Harry lo ha rivelato a Oprah William è intrappolato nel suo dovere di reale. In mezzo a tutte le controversie che circondano la famiglia reale, L’esperta reale Rebecca ha fatto un’affermazione scioccante su Harry e Meghan che hanno fatto piangere William con una delle loro interviste.

Come hanno fatto Harry e Meghan a far piangere William?

Nel 2019, il principe Harry e Meghan Markle hanno scosso la Casa di Windsor con il loro documentario ITV Harry & Meghan: An African Journey. Il Il duca e la duchessa di Sussex hanno espresso il loro lato vulnerabile durante l’intervista poiché hanno parlato di molte cose, incluso il controllo dei media e il loro legame con gli altri membri della famiglia.

Quando ad Harry è stato chiesto della spaccatura con William, non ha subito smentito le voci. La reale del Sussex ha rivelato che ci sono alcune tensioni. Ma si amano teneramente e si daranno sempre le spalle. “Inevitabilmente succedono cose. Sicuramente al momento siamo su strade diverse. Come fratelli, abbiamo giorni buoni e abbiamo giorni cattivi”, Harry menzionato nel documentario.

Allora, si sostiene che William era furioso con la coppia per aver parlato di problemi familiari alla televisione nazionale. Tuttavia, l’esperta reale Rebecca English ha negato tali affermazioni. Ha affermato che il Il principe di Galles era preoccupato per suo fratello solo dopo la messa in onda dell’intervista.

“Ho sentito anche che era sinceramente quasi in lacrime e l’intera faccenda è stata davvero sconvolgente. Sentiamo sempre questa narrazione secondo cui William è duro e arrabbiato, ma ho sentito che in pratica ha pianto per questo “ Rebecca ha detto mentre parlava al podcast Palace Confidential.

Ciò che ha reso William emotivo e preoccupato per Harry è stata l’ammissione di quest’ultimo di dover ancora affrontare la morte della madre. Harry ha riflettuto su come trova ancora difficile venire a patti con l’incidente d’auto della principessa Diana.

Cosa ne pensi della relazione tra il principe William e il principe Harry? Fateci sapere nei commenti.

