Leopard Skin con protagonista Carla Gugino in streaming su Netflix?

L’attrice Carla Gugino è un tale talento! L’abbiamo vista esibirsi per anni su più progetti, incluso il Bambini spia trilogia, Notte al Museo, L’infestazione di Hill Housee la serie poliziesca Jett. Il suo ultimo progetto è un altro spettacolo ricco di azione, Pelle di leopardo.

Insieme a Gugino sullo schermo ci sono Amelia Eve, Gentry White, Philip Winchester, Margot Bingham, Gaite Jansen, Nora Arnezeder e Ana de la Reguera.

La serie ha abbandonato tutti gli otto episodi il 17 novembre. Quindi troverai lo spettacolo su Netflix se lo cerchi? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Leopard Skin è interpretato da Carla Gugino su Netflix?

Se lo spettacolo ti sembra interessante, è fantastico! Ma sfortunatamente non sarai in grado di guardarlo su Netflix. Pelle di leopardo è uno spettacolo prodotto dal servizio di streaming di proprietà della NBC Peacock.

So che può essere frustrante destreggiarsi tra più servizi di streaming. La buona notizia è che Peacock in realtà esegue tariffe inferiori rispetto ad altre piattaforme. Puoi prendere il piano di abbonamento Premium per $ 4,99/mese o Premium Plus per $ 9,99/mese.

Lo spettacolo ci presenta tre donne forti, tutte parte di una banda criminale. Sono costretti a trovare rifugio in una remota tenuta sulla spiaggia a Playa Perdida in Messico, condivide Peacock, dopo che un furto di diamanti è andato storto. Due donne, Alba (Gugino) e Batty (Jansen), vivono nella tenuta e si intrecciano con il trio. Secondo lo streamer, i proprietari della casa e i loro ospiti a cena vengono presi in ostaggio, il che porta a segreti, tradimenti e desideri “scioccanti”.

Guarderai lo spettacolo anche se non è in streaming su Netflix? Cosa ne pensi? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Tutti gli otto episodi di Pelle di leopardo sono ora in streaming su Peacock.