L’elenco delle cose preferite del 2022 di Oprah Winfrey la dice lunga sulla sua stretta amicizia con Meghan Markle dopo l’intervista bomba

Oprah Winfrey condivide uno stretto cameratismo con Meghan Markle. I due sono noti per averlo si è avvicinato dopo l’esplosiva intervista di Markle e del principe Harry con Winfrey. In un’intervista bomba nel marzo 2021, il duca e la duchessa del Sussex hanno parlato a lungo di ciò che è andato storto nel loro rapporto con la famiglia reale.

L’intervista è ancora un argomento di tendenza tra i fan poiché i Sussex hanno accusato alcuni membri della famiglia reale di rendere le cose difficili per l’ex attrice americana. Accanto alla coppia reale, ricevette anche Winfrey alcune critiche per l’intervista esplosiva. Tuttavia, il rumore esterno ha non ha causato alcun disturbo nell’amicizia di Markle con il conduttore del talk show americano. Il 68enne adora il Abiti allume così tanto che ha persino incluso il marchio in cui Meghan ha investito come una delle sue cose preferite.

Meghan Markle impressiona Oprah Winfrey con questa raccomandazione

Proprio come ogni anno, la televisione ha seguito la tradizione pubblicando l’elenco delle cose preferite di Oprah 2022. Winfrey ha dato alcuni consigli di prim’ordine. Tuttavia, un prodotto che si è distinto dal resto dei 103 articoli del latte istantaneo di Clevr Blends. Nel caso non lo sapessi, Meghan Markle ha investito in questo marchio l’anno scorso, e ha solo cantato lodi sui loro prodotti.

Il 68enne lo è molto impressionato con il latte macchiato come ha scritto sul suo sito web, “Questo marchio di benessere guidato da donne è amato dalla mia vicina Meghan e anche io sono una grande fan! Il set viene fornito con una miscela chai energizzante e una miscela notturna che sa di cacao caldo. C’è anche un montalatte incluso, quindi ti senti come se stessi prendendo un caffè macchiato a casa.”

Nel frattempo, era il Solo la duchessa che ha presentato Winfrey a Clevr Blends mandandole il cesto di deliziose bevande il Natale dell’anno scorso. Winfrey lo adorava così tanto non ha esitato ad aggiungerlo all’elenco delle cose preferite di Oprah 2021. Ciò significa che questa è la seconda volta che il marchio Markle compare sul sito Web di Oprah.

sebbene il Abiti allume ama di più il latte alla curcuma, il conduttore televisivo ha consigliato l’Holiday Starter Kit di Clevr Blends. La confezione include polvere di latte, due gusti di SuperLatte, super panna e un montalatte.

Sei soddisfatto dell’elenco delle cose preferite di Oprah 2022? Cosa ne pensi dell’amicizia tra Markle e Winfrey? Condividi con noi nei commenti.

