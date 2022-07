L’elenco dei terminali è su Netflix? (Dove guardare in streaming The Terminal List online)

L’elenco dei terminali — Per gentile concessione di Amazon Prime Video

The Sandman non arriverà su Netflix a luglio 2022 da Stefani Munro

Quanti anni ha Barbie? È più vecchia di quanto sembri! di Stefani Munro

Fan di L’elenco dei terminali di Jack Carr sarà felice di sapere che c’è un adattamento di una serie TV. Dove puoi trasmettere in streaming L’elenco dei terminali in linea?

Ci sono molti grandi libri che vengono trasformati in programmi TV. L’elenco dei terminali è uno degli ultimi. Seguendo la prima storia di James Reece nel mondo di Jack Carr, riprendiamo che Reece è l’unico membro sopravvissuto del suo plotone durante un’imboscata.

Quando Reece torna a casa, affrontare il senso di colpa del sopravvissuto è l’ultima cosa che ha in mente. Ciò che ricorda e ciò che gli è stato detto è accaduto non tornano. Ora deve capire cosa sta succedendo. C’è una cospirazione molto più grande in gioco e tutta la sua famiglia potrebbe essere a rischio.

Chris Pratt interpreta James Reece. La serie è interpretata anche da Constance Wu, Patrick Schwarzenegger e Riley Keough. Tutti gli otto episodi della serie sono ora disponibili per lo streaming, ma devi sapere dove stai andando.

L’elenco dei terminali non è in streaming su Netflix

Ci sono alcune brutte notizie quando si tratta di trasmettere in streaming la serie di otto episodi. Non è disponibile su Netflix ed è altamente improbabile che ciò accada.

L’elenco dei terminali è una serie Prime Original. Ciò significa che l’unico posto dove guardarlo in questo momento è Prime Video. C’è la possibilità che a un certo punto possa essere aggiunto a Freevee, la piattaforma di streaming gratuita di Amazon, ma ciò non è garantito e richiederà del tempo.

Non c’è bisogno che Amazon e Netflix condividano i contenuti in questo momento. Ci sono troppe piattaforme di streaming e ognuna vorrà offrire i propri contenuti esclusivi. Dovrebbe succedere qualcosa di importante affinché Prime Video consideri anche la consegna dei diritti di streaming a Netflix a questo punto.

Guadare L’elenco dei terminali su Prime Video.