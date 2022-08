L’elenco dei livelli dei personaggi di “Stranger Things” creato dai fan secondo la loro volontà di uccidere è reale ma esilarante

Lo spettacolo di successo dei fratelli Duffer, Cose più strane è ancora un argomento caldo di discussione. Giorni dopo la sua prima, i fan non hanno ancora finito gli eventi della stagione. Un nuovo elenco di livelli di personaggi basato sulla loro capacità di uccidere ha suscitato molto scalpore nella comunità di Reddit.

Lo spettacolo di fantascienza è tornato sui nostri schermi quest’anno dopo quasi un intervallo di oltre 2 anni. Con elementi molto più oscuri spruzzati nello spettacolo in questa stagione, è valsa la pena aspettare. Il mega evento ha persino bloccato i server di Netflix e ora è il più grande Netflix Original nella categoria dei programmi TV in lingua inglese.

Sei d’accordo con questa volontà di infliggere violenza nell’elenco dei livelli dei personaggi di Stranger Things?

Hopper ed Eleven essere in cima alla classifica non è una sorpresa. Entrambi hanno fatto ricorso alla violenza più spesso di altri. Hopper è uno sceriffo, quindi fa parte del suo lavoro. E la nostra ragazza potrebbe sopportare così tanto solo quando le persone cercano costantemente di usarla.

Commento dalla discussione Il commento di Distracting_9 dalla discussione "Elenco dei livelli “Disponibilità a infliggere violenza”.".

Ma Dmitri e Yuri non dovrebbero avere lo stesso titolo? Dmitri, la guardia dell’URSS, non aveva niente a che fare con il maniaco Yuri. Yuri tradirebbe chiunque in un batter d’occhio.

Commento dalla discussione Il commento di ttttyttt678 dalla discussione "Elenco dei livelli “Disponibilità a infliggere violenza”.".

Commento dalla discussione Il commento di seakingsoyuz dalla discussione "Elenco dei livelli “Disponibilità a infliggere violenza”.".

Commento dalla discussione Il commento di Mathyon dalla discussione "Elenco dei livelli “Disponibilità a infliggere violenza”.".

Commento dalla discussione Il commento di Signmetfup12 dalla discussione "Elenco dei livelli “Disponibilità a infliggere violenza”.".

Un altro non è d’accordo con la posizione di Erica e la lega a Max. Erica è abbastanza intelligente da non uccidere per un capriccio. Ma sicuramente ci ha mostrato di essere una vera manipolatrice. Ogni volta fa a modo suo con Lucas e persino Eddie all’Hellfire Club. Max è abbastanza bravo anche a dare la spalla fredda a Lucas. E la sua iconica minaccia a Steve che avrebbe chiamato la polizia su di lui. Entrambi sono in grado di infliggere dolore emotivamente piuttosto che fisicamente.

LEGGI ANCHE: Né Joyce e Hopper, né Mileven, ma questa coppia è stata la vera storia d’amore di “Stranger Things” 4

Anche i redattori non sono d’accordo con la posizione di Mike e Dustin.

Commento dalla discussione Il commento di TiredPistachio dalla discussione "Elenco dei livelli “Disponibilità a infliggere violenza”.".

Commento dalla discussione Il commento di StephenHunterUK dalla discussione "Elenco dei livelli “Disponibilità a infliggere violenza”.".

Tuttavia, in mezzo all’acceso dibattito, sono tutti d’accordo all’unanimità con la posizione di Eddie e Argyle nella lista!

Netflix ha rinnovato Cose più strane per un’ultima stagione Lo stanno ancora sviluppando e ci vorranno un altro anno o due prima che arrivi sui nostri schermi. Quindi, tutto ciò che possiamo fare in questo momento è aspettare e goderci più contenuti di questo tipo.

LEGGI ANCHE: Quando la disgustata Millie Bobby Brown ha riso della sua clip dell’audizione “Stranger Things”

L’elenco dei livelli dei personaggi di “Stranger Things” creato dai fan secondo la loro volontà di uccidere è reale ma esilarante è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.