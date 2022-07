L’elenco definitivo delle colonne sonore di “Stranger Things”: oltre 180 brani in primo piano

Cose più strane ha contenuto alcune delle migliori colonne sonore mai registrate per Netflix. Dai Metallica a The Clash e Kate Bush, c’è qualcosa per tutti nella vasca della nostalgia degli anni ’80. Abbiamo compilato tutte le colonne sonore nel miglior modo possibile da tutte e quattro le stagioni in una versione definitiva Cose più strane elenco di riproduzione.

Di seguito troverai la nostra playlist di Spotify, che contiene molti dei brani presenti in tutte e quattro le stagioni di Cose più strane. Abbiamo anche esaminato episodio per episodio in modo da sapere dove si possono trovare tutte le canzoni. Tuttavia, abbiamo omesso di aggiungere la musica dalla partitura, ad eccezione del Cose più strane melodia a tema.

In totale, siamo stati in grado di aggiungere 186 brani della serie in un’incredibile playlist su Spotify.

Stagione 1

Episodio 1 – Capitolo uno: La scomparsa di Will Byers

Sembra che non riesca a farti mio: i semi

Ha macchine divertenti – Jefferson Airplane

I Shall Not Care – Perle prima dei maiali

Jenny May – Telefono commerciante

Every Little Bit – Jackie James, Ian Curnow

White Rabbit – Aeroplano Jefferson

Africa – Totò

Niente armi: Kyle Dixon e Michael Stein

Episodio 2 – Capitolo due: The Weirdo on Maple Street

Non andare da nessuna parte – Giovani Reagan

Deck the Halls – Pulcini con colpi

Jingle Bells – Il Coro di Canterbury

Stelle oscure – Mark Glass

Sto decollando – Coltello spaziale

Linguaggio del corpo – Alexander Baker e Clair Marlo

Lega un fiocco giallo – Confraternita dell’uomo

Alza un piccolo inferno – Soldato

Dovrei restare o dovrei andare – The Clash

Mi sciolgo con te – Inglese moderno

Sfumature nebbiose dell’inverno – I braccialetti

Episodio 3 – Capitolo tre: Holly, Jolly

Aspettando una ragazza come te – Straniera

Vi auguriamo un buon Natale – Joel Evans Band

Ninna nanna di Brahm – Daniel Portis-Cathers

Eroi – Peter Gabriel

Episodio 4 – Capitolo quattro: Il corpo

Atmosfera – Joy Division

Dovrei restare o dovrei andare – The Clash

Sogni a colori – Il profondo

Episodio 5 – Capitolo Cinque: La pulce e l’acrobata

Elegia – Nuovo Ordine

Deserto Verde – Sogno Mandarino

Nocturnal Me – Echo & The Bunnymen

Episodio 6 – Capitolo sei: Il mostro

Occhiali da sole di notte – Corey Hart

Vedo il futuro – Andrew Pinching

Felice Jose – Kookie Freeman

Ninna nanna di Brahm – Daniel Portis-Cathers

Il negozio di affari – Dolly Parton

Esci – Sogno mandarino

Episodio 7 – Capitolo sette: La vasca da bagno

Campi di Corallo – Vangelis

Episodio 8 – Capitolo otto: Il sottosopra

Orizzonte – Sogno mandarino

Quando fa freddo mi piacerebbe morire – Moby

Carol of the Bells – Coro del tabernacolo mormone

Bianco Natale – Bing Crosby

Stagione 2

Episodio 1 – Capitolo uno: MADMAX

Montalo – DEVO

Solo un altro giorno – Oingo Boingo

Parlare nel sonno – I romantici

Rock You Like a Hurricane – Scorpions

Film spettrali – Gary Paxton

Every Other Girl – Lupi preistorici

Episodio 2 – Capitolo due: Dolcetto o scherzetto, Freak

Ghostbusters (versione strumentale) – Ray Parker, Jr.

Wango Tango – Ted Nugent

Blackout – Set altalena

Grida al diavolo – Mötley Crüe

Isole nel torrente – Dolly Parton, Kenny Rogers

Monster Mash – Bobby “Boris” Pickett

Ragazze al cinema – Duran Duran

Fuori dal Regno – Grandi Cerchi Giganti

Acchiappafantasmi – Ray Parker, Jr.

Episodio 3 – Capitolo tre: Il Pollywog

Fischio sul fiume – I fratelli della misericordia

Non scherzi con Jim – Jim Croce

Andare! – Toni in coda

Il fantasma in te – Pellicce psichedeliche

Ragazzino americano dal taglio pulito – cattiva reputazione

Cucinando – Al Casey Combo

Come mi sento per te – Jumpstreet

Episodio 4 – Capitolo Quattro: Will the Wise

Questo è Radio Clash – Lo scontro

Scarface (Push It To The Limit) – Dalla colonna sonora di “Scarface” – Paul Engemann

The Growing – Bobby Krlic, Il mantello Haxan

Episodio 5 – Capitolo Cinque: Scavo Scavato

Prova amore mio – Caroll Lloyd

Dovresti stare con me – Carl Weathers

Erba verde e verde di casa – Bobby Bare

Posso fare quello che voglio – Terapia d’urto

Metal Sport – Hittamn

Tesoro non lasciarmi – Robert Gorl

Quando il sole tramonta: i Jetzon

La forza dei numeri – Canale 3

Non più – Billie Holiday

Open the Kingdom (Liquid Days, parte 2) – The Philip Glass Ensemble, Douglas Perry, Michael Riesman

Episodio 6 – Capitolo sei: La spia

Hammer to Fall – Regina

Dove si trova Django – Cameron Brooks

C’è gelo sulla luna – Artie Shaw e la sua orchestra

Faresti meglio ad andare ora – Billie Holiday

Blue Bayou – Roy Orbison

Rotonda e Rotonda – Ratt

Episodio 7 – Capitolo sette: La sorella perduta

Open the Kingdom (Liquid Days, parte 2) – The Philip Glass Ensemble, Douglas Perry, Michael Riesman

In fuga – Bon Jovi

Fuori dal Regno – Grandi Cerchi Giganti

Ritorno alla natura: gadget alla moda

La rapina in banca – John Carpenter

Giustizia senza uscita – I fuggitivi

Whisper to Scream – The Icicle awO

Episodio 8 – Capitolo otto: Il Mind Flayer

L’amore che risparmi potrebbe essere tuo – Jack Cook

I quattro cavalieri – Metallica

Dovrei restare o dovrei andare – The Clash

Episodio 9 – Capitolo nove: Il cancello

Come eravamo – Barbara Streisand

I Do Believe (Mi sono innamorato) – Donna Summer

I See Charcoal (You See Scarlet) – Cameron Brooks

Uccello raro – Sogno mandarino

Jingle Bell Rock – Bobby Helms

L’amore è un campo di battaglia – Pat Benatar

Twist of Fate – Olivia Newton-John

Di volta in volta – Cyndi Lauper

Ogni respiro che fai: la polizia

Stagione 3

Episodio 1 – Capitolo uno: Suzie, copi?

Casa dolce casa – Mötley Crüe

Baba O’Riley (Remix) – The Who, Andy Macpherson, Jon Astley

L’Armata Rossa è la più forte: il Coro dell’Armata Rossa

Mai Arrendersi – Corey Hart

Fanfara funky – Keith Mansfield

Day of the Dead (titolo principale) – John Harrison

Apri la porta – Gentleman Afterdark

Rock This Town – Brian Setzer

Muoversi in stereo: le auto

Il tocco di te – Andrea Litkei, Ervin Litkei

Anthony – Andrea Litkei, Ervin Litkei

Lavorare per vivere – Huey Lewis e The News

Ha te – Patsy Cline

Sangue caldo – Straniero

Non riesco a combattere questa sensazione – Reo Speedwagon

(Sono appena morto) Stasera tra le tue braccia – Cutting Crew

Niente da dire – Avanti

Episodio 2 – Capitolo due: The Mall Rats

Non scherzi con Jim – Jim Croce

Alzati e vai: i go-go

Affetto Gunpoint – Mercato Nero Baby

Questione d’amore – Musica d’altitudine

Ballroom Foxtrot – John Leighton

America the Beautiful – APM Music

Troppo tardi per le lacrime – Andrea Litkei, Ervin Litkei

Il mio Bologna – Strano Al Yankovic

Bop e rimbalzo – Billy Munn

Material Girl – Madonna

Quintetto per archi in mi maggiore, G. 275: III. Minuetto – Luigi Boccherini, Orchestra del Teatro Bolshoi, Boris Khaykin

Freddo come il ghiaccio – Straniero

La Traviata: Atto I: Brindisi: Libiamo Ne’lieti Calici, “Canto da bere”

Episodio 3 – Capitolo tre: Il caso del bagnino scomparso

Angelo – Madonna

Da telefono a telefono: la vita di notte

Lovergirl – Teena Marie

La danza del baccello – Trevor Jones

I Cavalieri Elettrici – Avanti

Tutti i motivi per cui – Osservazioni intelligenti

La ragazza che ho lasciato dietro di me – Brian Peters

Le cose possono solo migliorare – Howard Jones

Avviso di sangue – Vaska

Posto nel mio cuore – Brian Page

Svegliami prima di andare – WHAM!

È un peccato? – Al Hazan

Torta americana – Don McLean

Episodio 4 – Capitolo quattro: Il test della sauna

Ci incontreremo di nuovo – Vera Lynn

Episodio 5 – Capitolo Cinque: Gli Scorticati

Miss Sofisticata – John Sbarra

Strike Zone – Loverboy

Un certo tipo di sentimento – John Anthony

Boogie Man – Sid Phillips

Nel nostro nascondiglio – Andrew Smith

Episodio 6 – Capitolo Sei: E Pluribus Unum

Alzati e incontra tuo fratello – Possum River

Grand Entry di Robinson – Organo a giostra Wurlitzer degli anni ’20

Neutron Dance – Le Pointer Sisters

Speciale Florida – Dick Kolmar

Sarah si rompe – John Harrison

Satyagraha: Atto II: Confronto e salvataggio – Philip Glass, Christopher Keene, New York City Opera Orchestra

Episodio 7 – Capitolo sette: Il morso

ROCK Negli USA – John Mellencamp

The Washington Post – John Philip Sousa, Banda della Marina degli Stati Uniti

Mani attraverso il mare – APM Music

Einstein Disintegrated – Alan Silvestri

Doc Returns – Alan Silvestri

Episodio 8 – Capitolo otto: La battaglia di Starcourt

Goldrush – Giallo

(Il tuo amore continua a sollevarmi) Sempre più in alto – Jackie Wilson

Gli usignoli russi – Il coro dell’Armata Rossa

Storia infinita – Gaten Matarazzo, Gabriella Pizzolo

Quando mi vedi – Hurricane Express

Eroi – Peter Gabriel

Profondo – Peter Sandberg

Stagione 4

Episodio 1 – Capitolo uno: The Hellfire Club

Modi separati – Viaggio

Sogna un piccolo sogno di me – Ella Fitzgerald, Louis Armstrong

California Baby – Jeremiah Burnham

California Dreamin’ – I Beach Boys

Oggetto del mio desiderio – Starpoint

L’Armata Rossa è la più forte – Il Coro dell’Armata Rossa

Correre su quella collina – Kate Bush

Ero un lupo mannaro adolescente – I crampi

Febbre – I crampi

Chica Mejicanita – Mae Arnette

Gioca con me – Estremo

Detroit Rock City – BACIO

Hai il tuo numero: il Lloyd Langton Group

Episodio 2 – Capitolo due: La maledizione di Vecna

Tempo di surf – I surfisti

Mi fai girare in tondo: vivo o morto

Rock Me Amadeus – Falco

Diamante e smeraldi – Il castello interno

Ragazzo Tarzan – Baltimora

Spazza via – I Surfari

Psycho Killer – Teste parlanti

Bruciando – Donnell Pitman

Episodio 3 – Capitolo tre: Il mostro e il supereroe

In transito alle Bermuda – Dorian Zero

Rigoletto, Atto III: V’ho ingannato… Colpevole fui – Giuseppe Verdi

Che gelida manina – Giacomo Puccini, Erich Leinsdorf

Angelo custode – Fergus Mac Roy

C’è una tempesta in arrivo: Balla con i morti

Episodio 4 – Capitolo Quattro: Caro Billy

Senza gambe – Hipbone Slim

Sentimenti duri – Al Kerbey

Minuetto in re minore – Johann Sebastian Bach, Amelia Davis

Passa l’olandese – Gioventù musicale

Sentinelle – Set trucco e vanità

Rimbalzo di Bond Street – Len Stevens

Sogna un piccolo sogno di me – Ella Fitzgerald, Louis Armstrong

Claire de Lune – Orchestra Filarmonica di Londra

Correre su quella collina – Kate Bush

Episodio 5 – Capitolo Cinque: Il Progetto Nina

L’ultimo sogno, M12 – Michel Rubini

L’uomo in viaggio – Ricky Nelson

Correre su quella collina – Kate Bush

I titoli di coda di Hitcher – Mark Isham

Nina, O Sia la Pazza Per Amore: Il Mio Ben Quando Verrà – Cecilia Bartoli, Gyorghh Fischer

La notte delle pugnalate – Tempesta gotica

Episodio 6 – Capitolo sei: L’immersione

The Snow Maiden, Op 12 – Chorus of the People e The Courtiers – Russian State Chorus

Cavatine Et Rondo D’Antondina – L’Orchestra Nazionale Bol Shoi

Passa l’olandese – Gioventù musicale

Clown assassino – Tempesta gotica

Episodio 7 – Capitolo sette: Il massacro all’Hawkins Lab

Deviazioni quantistiche – Tempesta gotica

Profezie – Philip Glass

Akhnaten, Atto 1 Scena 3: La finestra delle apparenze – Philip Glass

Akhnaton: Atto II, Scena 2: Akhnaton e Nefertiti – Philip Glass

Episodio 8 – Capitolo otto: Papà

Natty Dread On the Go – Lone Ranger

Twilight’s Fire – Il Coro dell’Armata Rossa

Up Around the Bend – Creedence Clearwater Revival

Fuoco e pioggia – James Taylor

Rock and Roll, Hoochie Koo – Rick Derringer

Vie separate – Viaggio

Episodio 9 – Capitolo nove: Il cavalluccio

Correre su quella collina – Kate Bush

Bg’s One Eye – I Nuchez

40 miglia Bad Road – I vivaci

Master of Puppets – Metallica

Running Up That Hill (Totem Remix) – Kate Bush

Spellbound – Siouxsie e le Banshees

Qual è il tuo brano preferito Cose più strane? Fateci sapere nei commenti qui sotto!