Leggere le 13 nuove foto interne della terza stagione di “The Umbrella Academy” per decifrare dettagli inquietanti

Streaming su Netflix in giugno 2022, L’Accademia degli Ombrelli la terza stagione è pronta per continuare la sua storia. Questo commedia oscura e fantascienza è un binge-watch preferito tra i supereroi e gli amanti dell’azione e dell’avventura. La stagione 2 si è conclusa con i membri dell’accademia che hanno salvato il mondo da a disastro nucleare nel 1963. In mezzo alla frenesia dei fan che cercano di indovinare diverse teorie per la stagione 3, questo nuovo sviluppo li fa decifrare la prossima stagione.

Netflix ha rivelato queste 13 immagini come il primo look della terza stagione di The Umbrella Academy

Con la stagione 3 a solo un mese di distanza, Netflix si sta dedicando ad alcuni seri sforzi di marketing con i poster dei personaggi e ora queste prime immagini. Diamo un’occhiata a queste immagini per trovare indizi per la prossima stagione di The Umbrella Academy.

I membri della Sparrow Academy Sloane sembrano essere tutti vestiti per un grande combattimento… potrebbe essere con la gente della Umbrella Academy?

Dopo aver vissuto per decenni in una landa desolata post-apocalittica e aver lavorato come assassino della Commissione Temps, Five sembra essere dell’umore giusto per fare un viaggio on the road.

Tutti e quattro i fratelli sembrano guardare ferocemente qualcuno? Potrebbe essere qualcuno di The Umbrella Academy?

Viktor (Elliot Page) e Allison sembrano avere un cuore a cuore… forse per il coming out?

Cosa ha scoperto Marcus nel seminterrato? Sicuramente sembra luccicante e sembra essere solo… potrebbe essere ferito da questo oggetto misterioso?

Possiamo biasimare i membri dell’Umbrella Academy che non sembrano felici di vedere un altro gruppo che ha preso il loro posto? Klause sembra certamente sul punto di fare una battuta, mentre il numero Cinque sembra tradito.

Sloane e Jayme possono essere molto diversi, ma sembrano sicuramente una squadra formidabile.

Sembra che il numero cinque abbia disegnato l’estremità corta del bastone e si sia bloccato con Klause. Che Dio benedica la sua anima.

Oh ragazzo! L’agente Lila sembra tornare in questa stagione. Chissà quale caos creerà adesso.

Ora che Viktor ha recuperato i suoi ricordi e poteri, immagino che lui e Luther siano pronti a guidare l’Accademia degli Ombrelli

C’è qualcosa di completamente diverso in Reginald Hargreevs… chissà cosa potrebbe essere.

Ragazzi, abbiamo un nuovo personaggio in Javon. Fa parte dei Passeri?

Anche Netflix ha pubblicato un teaser

Oltre alle immagini, abbiamo anche un teaser di Netflix. È stata la prima cosa a raggiungerci quando lo streamer ha annunciato il ritorno dello show a giugno. Nel teaser, possiamo vedere entrambe le accademie che si preparano a combattere tra loro. Ci sarà un vincitore? O troveranno un terreno comune?

22 giugno 2022 pic.twitter.com/VjWftmuiYw — Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) 13 marzo 2022

Cosa aspettarsi dalla stagione 3 di The Umbrella Academy?

Coloro che hanno visto la stagione 2 dello show sanno che la stagione 3 sarà un’introduzione approfondita al migliore delle due accademie, The Sparrow Academy. La stagione 3 dovrebbe essere la decisore della rettitudine dei passeri. I Passeri sembrano una minaccia a causa della loro arroganza, ma si sa poco delle loro reali intenzioni.

Sono migliori di The Umbrella Academy perché loro avere tutto ciò che mancava a The Umbrella Academy. L’introduzione a più supereroi era un’altra cosa che ci si aspettava. È solo questione di tempo prima di vedere quanta giustizia è stata resa alle teorie dei fan. Ecco le immagini pubblicate da Netflix, insieme alle didascalie che rivelano ciò che decifrano.

Titoli degli episodi della terza stagione

Ecco i nomi degli episodi della terza stagione, che aiuterebbero a decifrare i dettagli nelle immagini:

“Incontra la famiglia”

“Il più grande gomitolo di spago del mondo”

“Tasca piena di fulmini”

“Kugelblitz”

“Taglio più gentile”

“Calendula”

“Auf Wiedersehen”

“Matrimonio alla fine del mondo”

“Sei campane”

“Oblio”

Qualcuno di questi colpisce qualcosa in te rispetto alle immagini sopra? Fateci sapere nei commenti se vi capita di inventare qualcosa. E per coloro che vogliono rispolverare la memoria prima dell’uscita della stagione 3, ecco la Stagione 1 e la Stagione 2.

