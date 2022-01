L’edificio Visser Apartments nell’Archivio 81 è un luogo reale?

Grazie a Netflix, quest’anno nessun fan dell’horror è rimasto indietro…

È già stato un 2022 degno di nota per i fan del genere, con l’arrivo di un nuovo di zecca Grido film e altro ancora. Tuttavia, la maggior parte dell’attenzione è stata fissata saldamente su una serie TV chiamata Archive 81.

Sviluppato da Rebecca Sonnenshine, il pubblico è rimasto incredibilmente spaventato da questa storia di ricercatori curiosi che setacciano filmati d’archivio raccolti da un regista scomparso.

Gira un avvincente mistero in otto episodi, ma i fan non possono fare a meno di ipotizzare se alcuni dettagli siano stati presi dalla realtà.

Quindi, esaminiamo se c’è qualcosa di vero dietro Visser Apartments nell’Archivio 81.

Netflix

Gli appartamenti Visser nell’Archivio 81 sono reali?

No, l’edificio degli appartamenti Visser non è un luogo reale e non si basa nemmeno su una posizione reale a New York City.

Nonostante le tecniche di regia utilizzate dai creatori di Archive 81, la serie è un’opera di finzione.

Nello spettacolo, scopriamo che la regista Melody Pendras (interpretata da Dina Shihabi) ha intervistato gli inquilini dell’edificio residenziale prima che fosse raso al suolo negli anni Novanta.

Distractify evidenzia che non c’è traccia di un condominio di New York che è andato in fiamme durante quel decennio, quindi i dettagli della trama non prendono ispirazione da qualcosa che è accaduto nella realtà in quel momento.

Quindi, i fan possono dormire bene la notte stanotte sapendo che non è possibile che possano ritrovarsi a Visser. Uff!

Archivio 81 | Rimorchio ufficiale | Netflix

BridTV

7605

Archivio 81 | Rimorchio ufficiale | Netflix

https://i.ytimg.com/vi/ibxKEqxARkE/hqdefault.jpg

936604

936604

centro

13872

Su cosa si basa l’Archivio 81?

Sebbene gli eventi esplorati nell’Archivio 81 siano di fantasia, c’è del materiale di partenza. La serie è basata su un podcast con lo stesso nome di Dead Signals.

L’episodio 1 si intitola “A Body in a New Place” ed è stato rilasciato nell’aprile 2016. Puoi dare un’occhiata agli episodi su Spotify mentre parliamo. Ci sono un certo numero di stagioni disponibili.

Quindi, se sei un fan della serie Netflix, cosa stai aspettando? Gettarsi!

Altre opzioni di streaming per il podcast includono Apple Podcasts, Stitcher, Radiopublic, Soundcloud, Google Play e RSS.

Puoi controllare il sito Web ufficiale del podcast qui, poiché hanno anche merce disponibile; tutto, dai bikini agli zaini.

Dove sono state girate le scene di Visser?

Gran parte delle sequenze catturate a Visser sono state effettivamente girate su palcoscenici in studio.

Tuttavia, le riprese esterne per stabilire la posizione sono state girate al First Avenue Lofts al 436 di First Avenue a Pittsburgh.

Archive 81 è ora in streaming su Netflix.

In altre notizie, cosa è successo al dottor Vijay Kapoor a New Amsterdam?