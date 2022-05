Leaker afferma che l’anime sequel di The Seven Deadly Sins è ora in produzione

Un popolare leaker di Twitter ha recentemente affermato che l’anime sequel di The Seven Deadly Sins “Four Knights of the Apocalypse” è ora in produzione.

Le perdite di anime sono all’ordine del giorno sui social media e mentre la stragrande maggioranza può essere ignorata, ci sono alcune volte in cui le perdite non arrivano con sorpresa della comunità.

Questo è certamente il caso questa settimana, con nuove voci che circolano secondo cui il popolarissimo anime The Seven Deadly Sins sarà seguito da un adattamento del suo manga sequel.

Quindi, quali informazioni sono state “trapelate” online e come puoi leggere il manga sequel “Four Knights of the Apocalypse” online in inglese.

Il sequel di "The Seven Deadly Sins" "Four Knights of the Apocalypse" di Nakaba Suzuki è sulla copertina dell'ultimo numero digitale di Weekly Shounen Magazine 10/2022.

Leaker afferma che l’anime sequel di The Seven Deadly Sins è in produzione

Il 7 maggio, il popolare e rinomato leaker di anime e insider del settore “SugoiLITE” ha twittato che il manga sequel della serie The Seven Deadly Sins, “Four Knights of the Apocalypse”, era in produzione.

Mentre tutte le fughe di notizie e le voci sugli anime dovrebbero essere prese con le pinze, specialmente sulle moderne piattaforme di social media, SugoiLITE è ampiamente noto per essere una delle fonti più accurate di informazioni non confermate in circolazione.

Sfortunatamente, non ci sono notizie sull’adattamento anime di Four Knights of the Apocalypse effettivamente in produzione né dai precedenti partner di distribuzione della serie né dagli studi Studio Deen o A-1 Pictures.

Tuttavia, i fan del franchise di The Seven Deadly Sins saranno perfettamente consapevoli del fatto che un adattamento anime del manga Four Knights of the Apocalypse è altamente probabile grazie al successo della serie originale.

Il manga originale “I quattro cavalieri dell’Apocalisse”.

La serie manga Four Knights of the Apocalypse ha iniziato la serializzazione nel gennaio 2021, con un totale di sei volumi Tankobon pubblicati in Giappone: il volume 7 è previsto per il 17 maggio.

Kodansha sta rilasciando la serie per i lettori inglesi, con tre volumi attualmente disponibili per la lettura sia in forma fisica che digitale. Le copie fisiche della serie possono essere acquistate tramite Amazon, Barnes & Noble, Books-A-Million, Bookshop, Hudson Booksellers, Indiebound, Kinokuniya, Penguin Random House, Powell’s, Right Stuf e Walmart.

Le copie digitali possono essere trovate tramite Amazon Kindle, Apple Books, Book Walker, Comixology, Google Play, Izneo, Kobo, MyAnimeList e Nook. Il manga sequel di Seven Deadly Sins è disponibile anche in digitale come titolo simulpub su Crunchyroll.

I quattro cavalieri dell'Apocalisse Evoluzione delle vendite di manga · Giappone

Un nuovo film e videogioco arriverà entro la fine dell’anno

Quest’anno, i fan del franchise di The Seven Deadly Sins non vedono l’ora di vedere alcuni grandi cali, tra cui l’uscita di un nuovo film cinematografico e ulteriori informazioni sul videogioco in arrivo.

Un film in due parti intitolato “The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh” è stato annunciato durante l’evento Festival Japan di Netflix nel novembre 2021 e si concentrerà sul figlio di Melodia, Tristan. Il film dovrebbe essere presentato in anteprima nel 2022, ma non è stata ancora confermata né una data di uscita specifica né internazionale.

Allo stesso modo, sappiamo che un nuovo videogioco è stato annunciato all’inizio di quest’anno, ma non è stata condivisa una finestra di lancio. Intitolato “The Seven Deadly Sins: Origin”, il nuovo gioco è un’avventura open world che sarà disponibile su Microsoft Windows, Steam, iOS e console.

“Dopo il successo di ‘Seven Deadly Sins: Grand Cross’, ‘Seven Deadly Sins Origin’, che è stato preparato come sequel, offre una storia originale multiverso e un mondo aperto con un alto grado di libertà. Questo gioco contiene un nuovo protagonista e le avventure di vari personaggi che appaiono in Seven Deadly Sins e Apocalypse e può essere goduto su più piattaforme, inclusi dispositivi mobili, PC e console. – Anteprima, tramite Netmarble.

