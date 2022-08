Le voci sul casting del mercoledì di Johnny Depp hanno spiegato

C’è probabilmente qualcosa di così perfetto in Tim Burton al timone di un progetto della Famiglia Addams.

Il 63enne regista americano ha offerto ai fan alcune delle opere più iconiche del cinema gotico mai realizzate, tra cui Sleepy Hollow, Succo di scarafaggio, Edward mani di forbicee Sweeney Todd.

Ha davvero più goth della famiglia Addams e Tim Burton?

La serie Wednesday uscirà su Netflix entro la fine dell’anno e il cast ha già fatto molto per invogliare gli spettatori. Jenna Ortega interpreta il membro titolare della famiglia e lo spettacolo si concentrerà su di lei alla Nevermore Academy.

Nonostante molti nomi già confermati e allegati, l’attenzione si è in qualche modo spostata sulle voci sul cast di Johnny Depp…

Voci sul casting del mercoledì di Johnny Depp

Newsweek lo riporta pirati dei Caraibi L’attore Johnny Depp sarebbe stato scelto mercoledì.

Le voci sono circolate in risposta a un sito di gossip del mondo dello spettacolo chiamato Deuxmoi che condivideva un’affermazione sul proprio account Instagram secondo cui un attore senza nome sarebbe stato scelto per la parte di Uncle Fester, interpretato da Christopher Lloyd nei film degli anni Novanta.

“Lunghezze straordinarie prese per proteggere l’identità di zio Fester sull’ultima offerta Netflix”, si legge nel post di Deuxmoi, secondo Newsweek e gli screenshot condivisi online.

“Questo raramente fuori dai notiziari o dai tribunali A++ lister sta mantenendo le cose tranquille in modo che [Jenna] Il momento di Ortega non è oscurato dalla continua vendetta della sua ex. Ma le voci sono le prime modifiche che mostrano che Tim Burton aveva ragione a lottare per il suo casting.

I “dettagli raramente fuori dalle notizie o dai tribunali” hanno portato molti a credere che il post alludesse al cast di Johnny Depp.

Vale anche la pena riconoscere che Johnny Depp e Tim hanno collaborato frequentemente nel corso degli anni, sia in precedenti sforzi come Ed Wood o imprese successive come Ombre scure.

Nulla è stato ancora confermato, ma alcuni poster realizzati dai fan per lo spettacolo si sono fatti strada su Facebook, ecc.

‘Possiamo sognare’

Un certo numero di persone è salito su Twitter per reagire al potenziale casting e, finora, la possibilità ha diviso il pubblico.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Stanno tenendo nascosto lo zio Fester per la serie del mercoledì della famiglia Addams. IMMAGINA le scene se zio Fester è Johnny Depp😭Ne dubito fortemente, ma Tim Burton sta dirigendo e possiamo sognare #mercoledìAddams #mercoledìnetflix — Jelly Joshin (@jellyjoshin) 17 agosto 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Amo Jenna Ortega, ma se Johnny Depp interpreta lo zio Fester in “Mercoledì”, io non guardo. pic.twitter.com/6EgKzViiIq — Sant ☀️ (@dorotheacowboy) 19 agosto 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro scusa a jenna ortega ma la serie del mercoledì può bruciare se c’è johnny depp — Ⓧ (@mvltiwltvch) 18 agosto 2022

Mercoledì ha già un cast stellato

Puoi controllare le stelle centrali di mercoledì e i loro rispettivi ruoli di seguito:

Jenna Ortega come Mercoledì Addams

Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia Addams

Riki Lindhome nel ruolo della dottoressa Valerie Kinbott

Jamie McShane nel ruolo dello sceriffo Donovan Galpin

Hunter Doohan nel ruolo di Tyler Galpin

Georgie Farmer come Ajax Petropolus

Moosa Mostafa nel ruolo di Eugene Otinger

Emma Myers nel ruolo di Enid Sinclair

Victor Dorobantu come Cosa

Isaac Ordonez nel ruolo di Pugsley Addams

George Burcea nel ruolo di Lurch

Tommie Earl Jenkins nel ruolo del sindaco Walker

Mercoledì uscirà su Netflix nel 2022.

