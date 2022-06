Le vere casalinghe di Dubai sono in streaming su Netflix?

Più di un decennio nel Vere casalinghe franchising ed è ancora forte. Bravo sta per presentare l’undicesima città del franchise con Le vere casalinghe di Dubaiche seguirà un dinamico gruppo di donne che navigherà nella scena sociale altamente esclusiva con un parco giochi miliardario ultra-lussuoso.

Per coloro che amano le altre città, come Orange County, New Jersey, New York City, Atlanta, Potomac e oltre, Le vere casalinghe di Dubai sarà un must da guardare. La nuova serie promette di essere la più decadente e lussuosa di tutti i franchise mentre guardiamo il cast cenare sui pendii delle montagne o seguire le loro ambizioni all’interno della “Città d’oro”.

Ovviamente, coloro che sono desiderosi di guardare la serie sono probabilmente interessati al fatto che sia disponibile o meno per lo streaming su Netflix, poiché la piattaforma di streaming non è estranea alla realtà televisiva.

Le vere casalinghe di Dubai sono su Netflix?

No. Nessuno dei Vere casalinghe gli spettacoli sono disponibili su Netflix poiché rientrano nell’ombrello di NBCUniversal. Non sarai in grado di guardare Le vere casalinghe di Dubai su Netflix in questo momento ed è dubbio che cambierà in futuro.

Tra i lati positivi, Netflix non ha carenza di reality, quindi puoi guardare serie come Impero Bling, Vendo tramonto, Vendo Tampa, Sociale di Singapore e Le vite favolose delle mogli di Bollywood ogni volta che vuoi.

Dove guardare Real Housewives of Dubai

L’unico modo in cui puoi guardare lo spettacolo in questo momento è tramite Bravo. La serie sarà presentata in anteprima stasera, 1 giugno, alle 21:00 ET su Bravo. Dopodiché, potrai guardare gli episodi il giorno successivo su Peacock.

Guarda il primo sguardo ufficiale qui sotto:

Hai intenzione di guardare Le vere casalinghe di Dubai? La nuova serie debutta stasera su Bravo con episodi in onda settimanalmente il mercoledì sera.