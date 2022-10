Le ultime parole di John Wayne Gacy esplorate mentre la serie di Dahmer rivisita la morte

*AVVERTENZA: eventi di natura inquietante discussi in anticipo*

Gli atroci crimini di Jeffrey Dahmer hanno scioccato il mondo quando sono stati portati alla luce per la prima volta e ora le sue azioni malvagie vengono esplorate nell’ultimo film drammatico di Netflix, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

Gli episodi finali della serie descrivono in dettaglio il tempo di Dahmer in prigione con l’episodio 10 che lo vede battezzare, un evento avvenuto lo stesso giorno dell’esecuzione di John Wayne Gacy.

Durante la scena, al serial killer condannato viene data l’opportunità di esprimere le sue ultime parole, ma cosa ha detto John Wayne Gacy e la sua ultima espressione nello show corrisponde a ciò che ha detto nella vita reale?

Dahmer- Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer | Trailer ufficiale 1 | Netflix BridTV 11321 Dahmer- Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer | Trailer ufficiale 1 | Netflix https://i.ytimg.com/vi/NVHHs-xllqo/hqdefault.jpg 1102340 1102340 centro 13872

Chi è John Wayne Gacy?

John Wayne Gacy è un serial killer di Chicago, Illinois, attivo negli anni ’70.

Gacy ha ucciso almeno 33 giovani uomini e ragazzi tra il 1972 e il 1978, con l’omicidio del quindicenne Robert Piest che ha innescato le indagini che lo avrebbero visto arrestato.

La polizia ha scoperto 26 corpi sepolti in un vespaio sotto la sua casa, mentre altri sono stati sepolti altrove nella sua proprietà o smaltiti nel fiume Des Plaines.

Dopo un processo di un mese, Gacy è stato condannato a morte nel marzo 1980 con la sua esecuzione originariamente fissata per giugno 1980.

Gacy ha presentato numerosi ricorsi negli anni successivi al processo, che hanno portato alla sua esecuzione rinviata al 10 maggio 1994.

Dahmer – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer © Netflix

La serie di Jeffrey Dahmer rivisita la sua morte

Nell’episodio 10 di Monster: The Jeffrey Dahmer Story, i racconti di Dahmer e Gacy si sovrappongono poiché gli eventi cruciali relativi a entrambi i serial killer si sono verificati lo stesso giorno.

Il 10 maggio 1994, Dahmer fu battezzato nel tentativo di fare la pace con Dio mentre a 180 miglia di distanza allo Stateville Correctional Center nell’Illinois, ebbe luogo l’esecuzione di Gacy.

Per rendere la data in questione ancora più soprannaturale, è stata anche registrata un’eclissi solare che potrebbe essere vista in gran parte del Nord America.

L’evento astrale che oscura il cielo è stato descritto da TruTV come “una condanna celeste” del battesimo di Dahmer.

Dahmer – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer © Netflix

Le ultime parole di John Wayne Gacy

Le ultime parole di John Wayne Gacy sono state “Baciami il culo”, secondo i rapporti.

Il dramma di Netflix rispecchia eventi dal vivo poiché, durante la scena dell’esecuzione nell’episodio 10, a Gacy viene data l’opportunità di registrare le sue ultime parole.

Tuttavia, invece di mostrare rimorso per i suoi crimini, Gacy ha invece colto l’occasione per insultare i presenti.

Il punto in cui la serie Netflix si prende alcune libertà creative, tuttavia, è che ritrae il battesimo di Dahmer e l’esecuzione di Gacy come avvenuti esattamente nello stesso momento, quando in realtà la morte di Gacy è stata confermata nel cuore della notte alle 00:58.

Dahmer – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer © Netflix

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio mercoledì 21 settembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, perché Daemon ha riso al funerale di Laena in House of the Dragon?