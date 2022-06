Le star di “Stranger Things” Millie Bobby Brown e Noah Schnapp hanno un patto matrimoniale ma con una condizione e un rompicapo

Se hai guardato Gli amici, ricorderesti che i personaggi hanno fatto un patto che se non si sarebbero sposati prima dei 40 anni, si sarebbero sposati. Ricordi, quando Chandler propone questo a Monica, Monica va fuori di testa e si chiede se non troverebbe mai l’amore? Ebbene, sembra che questa tradizione nell’amicizia sia ancora molto popolare. Di recente, in un’intervista, Noah Schnapp e Millie Bobby Brown ne hanno parlato.

Noah Schnapp e Millie Bobby Brown sulla loro amicizia

Tutti sono consapevoli del legame che Noah e Millie condividono. In un’intervista, quando Millie ha dovuto rispondere, qual è la parte migliore sui set Cose più stranelei rispose “Noè”. Quando le è stato chiesto della co-protagonista con cui si sente più a suo agio, ha detto Noah. Ad ogni domanda, Millie aveva una sola risposta: Noah! Questo dimostra quanto sia forte la loro amicizia.

Anche in questo caso, su MTV News, Millie Bobby Brown e Noah Schnapp parlare del loro amicizia e altro ancora. Condividono gli stessi sentimenti quando si tratta della loro amicizia. Millie dice a Noah che si conoscono da quando avevano 10 anni, il che rende Noah la sua unica amica più vecchia. Tuttavia, non era stata a scuola e non aveva molti ricordi di scuola d’infanzia, ma avere Noah come sua amica le ha poi reso la vita bellissima.

Chiede a Noah in che modo la loro amicizia off-set lo aiuta durante le riprese di una scena. “Penso che la chimica sia così importante sul set, come andare d’accordo l’uno con l’altro”, rispose Noè. Aggiunge che rende il lavoro molto più semplice. La loro amicizia li fa amare il loro lavoro e li ispira a lavorare meglio. Beh, non è semplicemente bellissimo?

Essi incoraggiarsi a vicenda e incoraggiarsi a vicenda quando uno fa il lavoro in modo efficace. Millie aggiunge e dice che è difficile essere costantemente circondati dall’energia maschile nel settore. Lei dice, “Qualcosa che Noah ha sempre fatto così bene mi ha fatto sentire così a mio agio, così potenziato ed è stato un fantastico co-protagonista da cui partire. È sempre stato il mio più grande sostenitorefacendo il tifo per me”. Lo apprezza anche dicendo che è così bello avere ragazzi come lui, ragazzi che supportano le ragazze in questi tempi.

“È la comodità…” concordano entrambi, ma il rompicapo?

Avendo condiviso tutti questi sentimenti sulla loro amicizia, entrambi sono d’accordo con ciò che sono comodo l’uno con l’altro, il che dà loro lo spazio per svilupparsi in modo creativo e per essere come sono. Noah dice che se avesse dovuto fare una scena davvero impegnativa, e se avesse saputo che era con Millie, sarebbe stato fiducioso e l’avrebbe inchiodato.

“Stiamo bene insieme,“ dice entrambi, e siamo tutti d’accordo su questo. Si scopre che non è tutto. Noè e Millie avere un patto che se nessuno di loro fosse sposato prima dei 40 anni, si sposerebbero. Dicono che vivrebbero insieme e sarebbe totalmente platonico. Hanno la sensazione che crescere insieme li abbia avvicinati l’uno all’altro.

Pensano che sarebbero dei buoni coinquilini. Non potremmo essere più d’accordo, giusto? Questa comprensione e affetto tra due amici sono molto rari. “Niente bambini, però. Perché non potrei trattare con il tuo bambino,“ dice Millie. Questo è il rompicapo per entrambi, ma adorerebbero un cane! “Camere separate di sicuro. Mio Dio, sei così disordinato,” e Millie risolve l’accordo.

Bene, hai tali amici con cui hai stretto questo patto? Cosa ne pensi della loro relazione? Condividi con noi le tue opinioni.

