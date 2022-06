Le star di Stranger Things Charlie Heaton e Natalia Dyer sono sposate?

Ci piace sempre fare il tifo per le nostre coppie sullo schermo preferite, e questa non fa eccezione Cose più strane. Che si tratti di Mike (Finn Wolfhard) e Eleven (Millie Bobby Brown) o della coppia che tutti vorremmo diventare romantici, Joyce (Winona Ryder) e Hopper (David Harbour), è facile innamorarsi di alcuni di questi accoppiamenti.

Per quanto riguarda Nancy (Natalia Dyer) e Jonathan (Charlie Heaton), il loro amore è in crisi Cose più strane stagione 4 volume 1, ed è anche fortemente suggerito che Nance tornerà insieme al suo ex interesse amoroso, Steve (Joe Keery). Anche se tutti i caricatori di Jancy là fuori si sentono delusi (me compreso!), la buona notizia è che Dyer e Heaton sono in realtà un oggetto nella vita reale. I fan sapranno che i due attori si sono incontrati sul set e si frequentano ormai da anni. Le prime voci secondo cui avrebbero potuto frequentarsi alla fine del 2016, hanno fatto la loro prima apparizione sul tappeto rosso insieme ai SAG Awards nel 2017.

Ora, i fan ipotizzano che Natalia Dyer e Charlie Heaton abbiano fatto il passo successivo nella loro relazione e siano effettivamente sposati. Ma è vero?

Natalia Dyer e Charlie Heaton si sono sposati?

Al momento, non abbiamo la conferma che Dyer e Heaton siano sposati. Ma ecco perché la gente lo pensa. Durante la promozione Cose più strane stagione 4, una manciata di membri del cast ha avuto modo di giocare con i cuccioli per un’intervista con BuzzFeed. Hanno dato risposte davvero fantastiche e divertenti e il video è semplicemente adorabile, quindi consigliamo a tutti i fan di guardarlo! La fine dell’intervista, tuttavia, è dove gli spettatori hanno iniziato ad alzare le sopracciglia.

Heaton afferma di voler adottare uno dei cuccioli ma che ha un volo subito dopo, quindi non potrebbe, a cui uno dei dipendenti BuzzFeed gli dice che può volare con un cane. Apparentemente non sapendo come dire di no a tale dolcezza, Heaton dice che avrebbe “dovuto parlare con la moglie”. Naturalmente, i commenti del video di YouTube qui sotto hanno riempito di fan che hanno richiamato l’attenzione sulla sua menzione di “moglie”.

“Ha avuto un doppio colpo a sentirlo, si sono davvero sposati? Sono così carini”, si legge in un commento, mentre un altro dice: “Davvero [really] salterò Charlie che chiama Natalia “la moglie” [crying emoji] che carino.” Guarda l’intervista completa qui sotto! (Il commento di Heaton è intorno alle 11:40).

In questo momento, supponiamo che Heaton e Dyer non siano sposati, ma forse usano semplicemente soprannomi carini. Il fatto che Heaton dica “la moglie” e non “mia moglie” mi fa pensare che sia solo qualcosa da dire piuttosto che qualcosa di letterale. È tutta una questione di semantica!

Come sanno i fan della coppia, sono piuttosto riservati con la loro relazione e non parlano spesso l’uno dell’altro. I loro feed di Instagram presentano foto insieme, ma non pubblicano frequentemente. In un’intervista con Cosmopolitan UK, Dyer ha fatto alcuni rari commenti sulla loro relazione, notando che non capisce l’ossessione che i fan hanno per la loro relazione. “Sono sempre curioso di sapere perché viene fuori. Perché le persone vogliono saperlo?” lei disse.

Se Dyer e Heaton sono sposati o si sposano in futuro, non scommettere sul vedere le foto del matrimonio condivise sui social media!

Puoi guardare i due piccioncini della vita reale Cose più strane stagione 4 volume 1, che ora è in streaming su Netflix.