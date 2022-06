Le star di First Kill Sarah Catherine Hook e Imani Lewis si frequentano nella vita reale?

Le persone stavano aspettando su Netflix di pubblicare una buona serie di vampiri in cui avrebbero potuto affondare i denti e il 10 giugno lo streamer è caduto Prima uccisione con Sarah Catherine Hook e Imani Lewis.

quando Prima uccisione è stato rilasciato su Netflix, non credo che nessuno fosse preparato per il suo enorme impatto. Ha rapidamente scalato l’elenco dei 10 migliori programmi TV di Netflix e rimane ancora nell’elenco fino al 16 giugno. Stiamo arrivando a una settimana dall’uscita dello spettacolo e non sembra che uscirà dall’elenco in qualsiasi momento presto.

Tutto il merito va ai fan che si sono radunati insieme per assicurarsi che Netflix capisca che c’è bisogno di più contenuti per donne amanti della donna sulla sua piattaforma. I fan si sono organizzati Prima uccisione guarda e rivedi le feste per aumentare costantemente il numero di spettatori e migliorare le possibilità di un potenziale Prima uccisione stagione 2.

Perché le persone amano Prima uccisione? Bene, ci sono molte ragioni per cui le persone amano la serie sui vampiri, ma due ragioni principali sono la premessa eccitante e la forte chimica tra le due protagoniste, Sarah Catherine Hook e Imani Lewis. Le persone hanno persino iniziato a chiedersi se si frequentano nella vita reale. Fortunatamente, abbiamo la risposta a questa domanda scottante e l’abbiamo condivisa di seguito!

Le star di First Kill Sarah Catherine Hook e Imani Lewis si frequentano?

Odio dirlo a voi, caricatori di Calliette, che speravano che Sarah Catherine Hook e Imani Lewis si frequentassero nella vita reale. Le attrici di talento non hanno una relazione. Sono solo buoni amici e co-protagonisti. Naturalmente, le persone si chiederebbero se stavano uscendo insieme a causa della loro chimica dentro e fuori dallo schermo, ma non è vero. Se vuoi vederli in una relazione, dovrai solo guardare la storia d’amore dei loro personaggi (Juliette e Calliope) nella serie sui vampiri.

Con chi esce Sarah Catherine Hook?

Sembra che Sarah Catherine sia single. Di recente non è stato detto che esca con nessuno, né è stata avvistata in pubblico con un altro significativo. Tuttavia, Sarah Catherine ha pubblicato alcune foto intime con un ragazzo di nome Phillip Laskaris sulla sua pagina Instagram in passato. Non è chiaro se si siano mai frequentati, però. Potrebbe essere un suo caro amico. Tuttavia, sappiamo per certo che Sarah Catherine e Phillip al momento non si frequentano perché sembra che Phillip stia uscendo con qualcun altro. Quindi fino a quando Sarah Catherine non annuncerà pubblicamente il suo stato di relazione o le voci non inizieranno a girare su chi sta uscendo, dovremo solo credere che sia single.

Con chi esce Imani Lewis?

Come lei Prima uccisione Anche la co-protagonista e fidanzata sullo schermo, Imani Lewis sembra essere single. Imani è una persona molto riservata e ama tenere la sua vita personale lontana dai social media. Quindi, anche se uscisse con qualcuno, probabilmente non lo sapremmo mai. Se scorri la sua pagina Instagram o Twitter, non troverai alcun indizio su chi potrebbe uscire con lei. Non si dice nemmeno che abbia una relazione. Quindi dovremo solo credere che Imani sia single fino a prova contraria.

Puoi catturare Sarah Catherine Hook e Imani Lewis Prima uccisione solo su Netflix!