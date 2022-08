Le star di ‘365 Days’ Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka si frequentano nella vita reale?

Il tanto atteso seguito di 365 giorni: questo giornoIl Prossimi 365 giorni, recentemente è arrivato sui nostri schermi. Basato sul terzo romanzo della trilogia di Blanka Lipińska, The Prossimi 365 giorni ha raggiunto il numero 3 nella lista dei 10 migliori film su Netflix. Il film è interpretato dalla coppia preferita dai fan di Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone insieme a Simone Susinna, Magdalena Lamparska e Otar Saralidze. I co-protagonisti sono spesso legati sentimentalmente, sia in qualsiasi industria cinematografica. La forte chimica sullo schermo tra Michele e Anna ci ha sempre fatto chiedere se stessero insieme anche fuori dallo schermo. Quindi i co-protagonisti stanno uscendo insieme?

Avvicinati al vero? I co-protagonisti di 365 Days sono insieme?

Il duo ha fatto notizia per la prima volta dopo l’uscita di 365 giorni, e le voci su di loro che si frequentavano hanno iniziato a circolare. Naturalmente, la speculazione era destinata ad aumentare poiché i due condividevano una potente chimica sullo schermo. Sorprendentemente, in una delle foto, la coppia è stata anche avvistata mentre si baciava durante la serata della premiere. L’armonia tra i due era già palpabile sul set di 365 giorni.

Inoltre, Michele e Anna vagavano per le strade di Milano. Secondo quanto riferito, i due si stavano tenendo per mano mentre la foto della coppia è emersa online ed è diventata virale. Tuttavia, queste immagini non dimostrano se la coppia si frequentava, né gli attori hanno confermato lo stesso. Beh, potrebbe deluderti sapere, ma Michele e Anna non si frequentano nella vita reale e i due sono solo buoni amici.

Chi stanno frequentando Michele e Anna?

Anna-Maria Sieklucka, secondo le ultime indiscrezioni, sta attualmente uscendo con un ragazzo di nome Lukasz Witt-Michalowski. Lukasz è un regista e attore polacco di teatro e cinema, e secondo quanto riferito i due si sono incontrati mentre studiavano a Wroclaw, in Polonia. Inoltre, i due hanno anche trascorso la loro infanzia nei sobborghi di Lublino, in Polonia. Secondo quanto riferito, la coppia ha iniziato a frequentarsi verso la fine del 2018, secondo una delle prime interviste di Anna nel 2020.

L’attrice ha anche pubblicato una foto con il suo ragazzo su Instagram con la didascalia “Jedno. Privato. I więcej nie będzie. che, tradotto, significa “Uno. Privato. E non ci sarà più. Pace e amore.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna-Maria Sieklucka (@anna_maria.sieklucka)

Quanto a Michele Morrone, è single. Michele non ha mai annunciato pubblicamente la sua relazione, né è stato avvistato romanticamente con nessuno. Anche se uno dei suoi post con 365 giorni: questo giorno Il co-protagonista Simone Susinna su Instagram ha sollevato alcune sopracciglia. L’attore ha postato un selfie con Simone con la didascalia “Sono un bugiardo.” I fan hanno subito iniziato a chiedersi se Michele stesse uscendo. Tuttavia, Michele ha chiuso quelle voci non molto tempo dopo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Morrone (@iammichelemorroneofficial)

Credi che anche Michele e Anna sarebbero una coppia potente nella realtà? Fateci sapere nei commenti.

