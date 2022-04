Le stagioni 2 e 3 di “Servant of the People” in arrivo su Netflix a maggio 2022

Netflix ha recentemente concesso in licenza la prima stagione di Servant of the People in molte regioni del mondo, ma se fai una rapida ricerca, vedrai che ci sono, in effetti, tre stagioni dello spettacolo disponibili. Le stagioni 2 e 3 alla fine arriveranno su Netflix? La risposta è sì e non è lontano.

Annunciato come parte dell’elenco delle versioni di maggio 2022, lo saremo vedere le stagioni 2 e 3 della serie il 16 maggio 2022. È stato confermato che solo gli Stati Uniti riceveranno le stagioni 2 e 3 per ora, ma è probabile che almeno 17 paesi tra cui Canada, India e Israele che hanno tutti recentemente ricevuto la stagione 1 riceveranno anche le stagioni più recenti.

Hai chiesto ed è tornato! Servant of the People è di nuovo disponibile su Netflix negli Stati Uniti. La serie comica satirica del 2015 vede Volodymyr Zelenskyy nel ruolo di un insegnante che inaspettatamente diventa presidente dopo che un video di lui che si lamenta della corruzione è diventato improvvisamente virale. pic.twitter.com/Pp9f48jutF — Netflix (@netflix) 16 marzo 2022

La prima stagione dello show è stata concessa in licenza a Netflix nel marzo 2022, la popolarità dello show è esplosa visti i tragici eventi accaduti in Ucraina fino ad oggi.

Servo del popolo vede Volodymyr Zelenskyy nei panni di un presidente immaginario che deve affrontare i problemi della gestione del paese. Ovviamente, la serie ha effettivamente aiutato Zelenskyy a spingersi a diventare il presidente del paese nel 2019.

La seconda stagione, andata in onda tra ottobre 2017 e novembre 2017, era composta da 24 episodi e vede Holoborodko svegliarsi sudato freddo dopo aver sognato dove è stato tradito dai suoi migliori amici e aver dovuto affrontare un colpo di stato (o no?) .

Anche la terza stagione, secondo Eccho Rights, è composta da 24 episodi e conclude lo spettacolo. L’Ucraina diventerà un’utopia libera da oligarchi e criminali? Lo vedrai il 16 maggio.

A differenza della prima stagione che era disponibile su Netflix per un periodo tra il 2017 e il 2021, questa è la prima volta che la seconda e la terza stagione sono arrivate su Netflix e, per quanto ne sappiamo, sono apparse negli Stati Uniti.

Eccho Rights, un’organizzazione con sede in Svezia, possiede la licenza del programma TV e sono quelli che stanno concedendo in licenza la serie a Netflix in regioni selezionate. Vale la pena notare che Eccho Rights ha donato una quantità significativa alla Società della Croce Rossa ucraina dopo l’invasione dell’Ucraina.

Darai un’occhiata alla seconda e alla terza stagione di Servant of the People a maggio? Fatecelo sapere nei commenti in basso.