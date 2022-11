Le stagioni 10 e 14 del Grande Fratello arriveranno su Netflix a dicembre 2022

Come Grande Fratello fan, abbiamo imparato ad aspettarci l’inaspettato. Ma niente avrebbe potuto prepararci per l’emozionante annuncio che Grande Fratello arriverà finalmente su Netflix a dicembre 2022!

Il servizio di streaming ha annunciato che l’amato reality show americano sarebbe arrivato con due delle migliori stagioni nella storia dello show: le stagioni 10 e 14!

Sebbene sappiamo tutto di queste stagioni, incluso chi le ha vinte, non vogliamo rovinare tutti i dettagli di ciò che verrà. Preferiremmo sederci e lasciarti godere il giro sulle montagne russe che è Grande Fratello. Ma dal momento che ci sentiamo un po’ generosi, vogliamo dirvi tutto su chi potete aspettarvi di vedere in queste puntate preferite dai fan.

Di seguito tutti i concorrenti presenti Grande Fratello stagioni 10 e 14.

Chi recita nella decima stagione del Grande Fratello?

La decima stagione di Grande Fratello ha presentato al mondo alcuni dei giocatori più incredibili che abbiano mai gareggiato. Sinceramente, non ci sarà nessuno come questi concorrenti.

Senza ulteriori indugi, ecco il cast che puoi aspettarti di vedere nella stagione 10 su Netflix:

Michele Costa

Steven Daigle

Aprile Dowling

Robert “Memphis” Garrett

Dan Gheesling

Jessie Godderz

Brian Hart

Jerry McDonald

Lorenza “Renny” Martyn

Bryan Ollie

Keesha Smith

Angie Swindell

Bilancia Thompson

Questa stagione ha dato vita a molti momenti iconici, in particolare il momento leggendario della ricaduta del compleanno di Keesha Smith. Tuttavia, non pensare che la stagione 10 sia dove ti divertirai tutto!

Chi recita nella stagione 14 del Grande Fratello?

Dan Gheesling è tornato a Grande Fratello stagione 14 per capovolgere la casa con la sua abilità mentale e dare ai suoi fan quello che vogliono: una stagione succosa e piena di drammi.

Insieme a Gheesling, ecco il cast della stagione 14:

Jenn Arroyo

Joe Arvin

Franco Eudy

Willie Hantz

Britney Haynes

Wil Heuser

Ashley Iocco

Mike “Boogie” Malin

Shane Meaney

Kara Monaco

Daniele Murphy

Janelle Pierzina

Jodi Rollins

Giuseppina “JoJo” Spatafora

Ian Terry

Gli argomenti di questa stagione sono sufficienti per far girare la testa. Tuttavia, è il massimo divertimento che avrai a dicembre!

Forse in streaming le stagioni 10 e 14 di Grande Fratello ti trasformerà in un fan sfegatato proprio come noi. Immagino che ci sia solo un modo per scoprirlo! Flusso Grande Fratello venerdì 2 dicembre su Netflix!