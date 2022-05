Le stagioni 1-5 di “The Good Doctor” sono su Netflix?

Il buon dottore con Freddie Highmore ha recentemente concluso la sua sesta stagione su ABC negli Stati Uniti, riprendendo ancora una volta il ruolo di Shaun Murphy al lavoro al San Jose’s St. Bonaventure Hospital. La serie è ora su più regioni Netflix che mai, ma è in streaming dove vivi? Diamo un’occhiata.

I drammi medici sono stati piuttosto stagnanti sulla televisione di rete con pochi nuovi spettacoli che hanno debuttato nel genere, ma in generale sono piuttosto così così. Continua il regno della ABC nell’essere la rete con i migliori drammi medici con il loro titolo principale, Grey’s Anatomyora alla sua diciassettesima stagione.

Il buon dottore è leggermente diverso ed è una boccata d’aria fresca nello spazio che è andato in onda nel 2017. Basato sull’omonima serie coreana, lo spettacolo è interpretato da Freddie Highmore, noto soprattutto per le sue serie Bates Motel (che negli ultimi anni si è per lo più discostato da Netflix).

Perché The Good Doctor non è su Netflix negli Stati Uniti?

Sebbene Netflix abbia raccolto una manciata di programmi della ABC negli ultimi dieci anni, Il buon dottore non è stato tra loro e continuerà quella moda.

Negli Stati Uniti, la ABC è di proprietà della Disney, che ha una partecipazione parziale in Hulu, dove sceglie di mettere la maggior parte dei suoi spettacoli per impostazione predefinita a meno che non sia possibile prendere un accordo separato.

In caso di Il buon dottorer, non è stato preso alcun accordo, il che significa che Hulu rimane l’unico servizio in abbonamento che attualmente trasmette lo spettacolo.

A lungo termine, lo spettacolo potrebbe essere concesso in licenza, ma negli ultimi anni Disney/ABC ha scelto di farlo solo con servizi di streaming gratuiti come IMDbTV. Si ritiene che la televisione nazionale Disney-ABC abbia i diritti esclusivi per la serie, a differenza dei diritti internazionali per la serie.

Disponibilità di altre regioni Netflix per The Good Doctor

Fino al 2021, nessuna regione Netflix al di fuori degli Stati Uniti è riuscita a garantire la prima stagione o le stagioni successive di Il buon dottore. Nella maggior parte dei casi sono stati presi accordi alternativi.

Ad esempio, nel Regno Unito, la serie è disponibile esclusivamente su NowTV.

Dal momento che abbiamo pubblicato per la prima volta su Il buon dottore nel 2018, Crave in Canada ha ottenuto la licenza per le stagioni da 1 a 3 di The Good Doctor.

Nel 2020, Amazon Prime Video ha acquisito i diritti in Australia, tuttavia, il la serie è arrivata anche su Netflix AU con le stagioni 1-3 il 4 maggio 2021.

Da allora, lo spettacolo è arrivato in almeno 30 regioni Netflix con la maggior parte dei paesi in streaming le stagioni 1-4 (con nuove stagioni in arrivo mesi dopo il finale di stagione) e molti altri stanno trasmettendo in streaming le stagioni 1-3.

Tra le regioni Netflix in streaming Il buon dottore includere:

Belgio

Repubblica Ceca

Grecia

India

Israele

Portogallo

Corea del Sud

Spagna

Australia

Germania

Polonia

Giappone

Sud Africa

Francia

Tacchino

La serie originale coreana è su Netflix?

La serie originale coreana su cui si basa la nuova serie occidentale è disponibile su Netflix e in alcune regioni. Secondo Unogs, la serie è disponibile su Netflix in Australia, Giappone, Regno Unito, Israele, Giappone, Singapore, Svizzera, Francia, Grecia e molti altri.

Cercherai metodi alternativi di visione Il buon dottore o ti aggrapperai alla speranza che Netflix lo aggiunga? Facci sapere in basso.