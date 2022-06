Le stagioni 1-4 di “Killing Eve” sono su Netflix?

Uccidere Eva è uno dei più grandi spettacoli usciti dalla BBC America negli ultimi anni e ha recentemente concluso la sua quarta stagione nel 2022. Sebbene le serie successive non abbiano del tutto sostenuto la magia della prima serie, è comunque un eccellente spettacolo abbuffabile. Sta uccidendo Eva su Netflix e, in caso contrario, lo farà Uccidere Eva essere su Netflix? Immergiamoci.

Il thriller di spionaggio britannico presenta gli incredibili talenti di Sandra Oh (nota per Grey’s Anatomy e la serie Netflix di breve durata La sedia), Jodie Comer e Fiona Shaw.

La serie viene da Phoebe Waller-Bridge, nota soprattutto per il suo aspetto e il talento dietro la macchina da presa della BBC. Sacco di pulci (purtroppo anche non su Netflix). Uccidere Eva è una serie sulle vite di un agente di sicurezza e di un assassino legati da diverse disgrazie.

È Uccidere Eva su Netflix negli Stati Uniti?

Purtroppo, Netflix ha perso Uccidere Eva negli Stati Uniti.

Nonostante sia andato in onda su AMC negli Stati Uniti, i diritti di streaming sono stati acquisiti anche da Hulu che, al momento della pubblicazione, trasmette in streaming tre stagioni a partire da giugno 2022. AMC+ trasmette anche le stagioni 1-2. Prime Video è ora in streaming anche per una sola stagione.

Dato che lo spettacolo è stato concesso in licenza a Prime Video, non è inconcepibile che lo spettacolo possa eventualmente arrivare su Netflix ma non contarci.

Volere Uccidere Eva essere su Netflix Regno Unito?

Quando abbiamo pubblicato questo articolo per la prima volta, non ci aspettavamo che lo spettacolo arrivasse su Netflix UK, ma da allora è cambiato.

Negli ultimi anni, lo spettacolo è stato un’esclusiva della BBC iPlayer, il che ha senso dato che è lì che è andata in onda la serie. Ha avuto un breve periodo anche su Amazon Prime Video, ma da allora è partito da lì.

La prima stagione è stata, tuttavia, aggiunta a Netflix UK (insieme a Disney+) nel Regno Unito il 1° giugno 2022.

E per quanto riguarda Netflix Canada e Australia?

In Canada, puoi trovare la serie in streaming esclusivamente su Crave.

In Australia, è possibile trovare solo la prima stagione al momento della pubblicazione su Stan.

Ti piacerebbe vedere Uccidere Eva su Netflix dove vivi? Fateci sapere nei commenti.