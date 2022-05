Le stagioni 1-12 di Criminal Minds lasciano Netflix a giugno 2022

Abbiamo alcune sfortunate notizie per i fan del lungo processo criminale Menti criminali. La serie lascerà Netflix a giugno 2022.

Dopo che una squadra d’élite di profiler dell’FBI ha analizzato alcune delle menti criminali più contorte del paese, la lunga serie è durata 15 stagioni sulla CBS prima di concludersi nel 2020. Dopo più di 324 episodi, sembrava giusto che lo spettacolo finisse , anche se secondo quanto riferito è già in lavorazione un revival.

I fan dello show si sono affezionati molto ai personaggi principali, aiutati dall’adorabile cast composto da star come Matthew Grey Gubler, AJ Cook, Shemar Moore, Paget Brewster, Aisha Taylor, Adam Rodriguez, Jennifer Love Hewitt e molti altri.

Quando Criminal Minds lascerà Netflix?

Menti criminali lascerà il servizio di streaming il 29 giugno 2022. Quindi hai ancora un po’ di tempo per guardare lo spettacolo e rivisitare i tuoi episodi preferiti. Se sei attualmente nel mezzo della visione per la prima volta, potresti voler dare la priorità alla serie in modo da poter finire prima che finisca!

Tutte le stagioni di Criminal Minds stanno lasciando Netflix?

Netflix ha solo le stagioni 1-12 dello spettacolo disponibili anche se ci sono 15 stagioni in totale. Per qualsiasi motivo, Netflix non è stato in grado di concedere in licenza l’intera serie, probabilmente a causa di una sorta di accordo con CBS Studios. Lo spettacolo è anche in streaming sulla piattaforma CBS Paramount+, quindi Netflix ha dovuto condividerlo. Abbiamo visto anche altri programmi della CBS lasciare lentamente il servizio, come ad esempio Cattivo.

Tutte le 12 stagioni attualmente in streaming lasceranno Netflix il 29 giugno.

Dove guardare Criminal Minds

Come accennato, lo spettacolo è in streaming nella sua interezza su Paramount+ e le ultime tre stagioni sono disponibili anche su Hulu per il momento, anche se immagino che anche Hulu perderà lo spettacolo presto.

Menti criminali le stagioni 1-12 lasceranno Netflix il 29 giugno 2022.