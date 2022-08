Le speranze e le apprensioni dei fan aumentano mentre “Cyberpunk: Edgerunners” ottiene il suo trailer Netflix

Il trailer della nuova serie anime Cyberpunk: Edgerunner su Netflix è stato rilasciato. Un gioco per computer chiamato “Cyberpunk 2077” è stato rilasciato nell’anno 2020. Questo spettacolo è un sequel autonomo di quel gioco. Un ragazzo di strada che lotta per vivere nella metropoli futuristica di Night City, che è affascinata dalla tecnologia e dalle alterazioni fisiche, è il soggetto della serie di 10 episodi. Non ha nulla da perdere, quindi si trasforma in un edge runner, un criminale mercenario noto anche come cyberpunk, per rimanere in vita.

Lo spettacolo uscirà presto su Netflix. Netflix ha recentemente rilasciato un trailer ufficiale a tutti gli effetti. Ecco la guida completa allo spettacolo,

Luci al neon e violenza tornano con Cyberpunk Edgerunners su Netflix

Edgerunners è ambientato nella città illuminata al neon di Cyberpunk 2077. Quando Cyberpunk: Edgerunner anteprime su Netflix, le strade futuristiche di Night City saranno viste ancora una volta. L’azione violenta e stravagante e le alterazioni corporee futuristiche del gioco sono tutte catturate in questa colorata animazione da solista.

In quel gioco hai assunto il ruolo dell’enigmatico V, un mercenario cibernetico i cui impianti avevano sostituito la sua personalità con quella di una superstar defunta. L’architettura ambientale del gioco ha ricevuto riconoscimenti, sebbene fosse famigerata di glitch. Inoltre, Keanu Reeves ha interpretato un personaggio di nome Johnny Silverhand.

Ecco il trailer dello spettacolo.

Come stanno reagendo i fan?

I fan di questo spettacolo da tutto il mondo sembrano essere piuttosto entusiasti della sua uscita. La maggior parte di loro ha giocato al gioco “Cyberpunk 2077” e sono entusiasti di vederlo trasformato in un film.

Studio Trigger si è costruito negli anni una reputazione per la creazione di alcune delle scene d’azione più spettacolari degli anime. Per coloro che pensano che il lavoro di Trigger manchi di profondità, l’azienda ha recentemente aggiornato il suo portafoglio con un’intrigante costruzione del mondo. Questo è visibile nel trailer dello spettacolo.

Lo spettacolo è in uscita su Netflix su 31 agosto. Non perdere Edgerunner cyberpunk ad ogni costo e fateci sapere nei commenti come vi è piaciuto il trailer!

