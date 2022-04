Le serie Netflix hanno spazio per continuare per un secondo mandato

He’s Expecting è appena stato pubblicato su Netflix, ma i fan guardano già al futuro e a un altro potenziale lavoro nella seconda stagione.

Una delle cose migliori di Netflix è l’enorme varietà di contenuti disponibili da fantastiche società di produzione di tutto il mondo.

Di conseguenza, ci sono una miriade di spettacoli e film con storie uniche che catturano immediatamente l’attenzione degli spettatori; questa settimana, quello spettacolo è He’s Expecting.

Anche se He’s Expecting non è stato ancora ufficialmente rinnovato per la stagione 2, quanto è probabile che il nuovo drama giapponese un giorno torni su Netflix?

He’s Expecting ha la portata necessaria per la stagione 2

Sebbene He’s Expecting non sia stato ufficialmente rinnovato per la stagione 2 né da Netflix né da TV Tokyo, c’è speranza all’interno della comunità che la commedia drammatica giapponese possa tornare per un secondo mandato.

Questo perché la serie ha ancora parte del materiale originale del manga originale di Eri Sakai, intitolato “La prima gravidanza di Kentaro Hiyama. La serie Netflix live-action pubblicata di recente ha adattato vagamente la storia originale, saltando alcune parti della serie e prendendosi la libertà di aggiungere varie scene per la TV.

Tuttavia, quando i titoli di coda sono aumentati nell’episodio 8, He’s Expecting aveva coperto sei dei sette capitoli inclusi come parte dell’unico volume Tankobon della serie. Il capitolo rimanente era in realtà una puntata bonus chiamata “Note sull’intervista ‘Padre-essere’ di Aki Seto”, incentrata sul rapporto di Aki sulla gravidanza maschile e sulla passione di Kentaro per essere un nuovo padre.

Nonostante questo, il capitolo bonus non è in realtà dove finisce la storia; con una seconda serie manga pubblicata da agosto 2019 a settembre 2020 chiamata “Kentaro Hiyama’s First Pregnancy: Childcare Edition”.

Il sequel è stato ambientato tre anni dopo la nascita di Kotaro e ha seguito la nuova famiglia mentre continuano a lottare per allevarlo e continuare a soddisfare le esigenze della vita lavorativa. Il sequel ha anche introdotto diversi nuovi personaggi, tra cui una pop star che alla fine assume Kentaro come suo consulente personale per la gravidanza maschile.

12 capitoli in totale sono stati pubblicati come parte di questa serie di sequel, cinque in più rispetto all’intera serie principale. Se TV Tokyo e Netflix fossero disposte ad aggiungere varie scene e adattare il manga sequel per adattarlo meglio a un adattamento televisivo, c’è potenzialmente materiale sufficiente per produrre una seconda stagione di He’s Expecting.

Popolarità vs notorietà potrebbe essere un fattore decisivo

L’unico potenziale avvertimento per He’s Expecting stagione 2, nonostante ci sia materiale sorgente disponibile per il team di produzione, è la popolarità. In particolare, se Netflix sarebbe disposto a concedere in licenza la seconda stagione della serie per lo streaming internazionale se fosse stata prodotta per Netflix Japan.

Sfortunatamente, la pagina IMDB dello show è stata “bombata dalle recensioni” da persone che affermano che He’s Expecting è il motivo per cui Netflix sta perdendo abbonati: puoi trovare una ripartizione più dettagliata qui. Al momento in cui scrivo, la stragrande maggioranza delle recensioni è estremamente negativa su IMDB, con un punteggio medio di appena 1/10.

La buona notizia è che su altri siti Web, He’s Expecting si sta comportando bene con i fan, segnando un 69% su AsianWiki e un 8,2/10 su MyDramaList. Sebbene questa non sia affatto un’analisi chiara della popolarità globale di He’s Expecting, indica che la serie è significativamente più popolare di quanto indicano le prime valutazioni IMDB.

Come ha affermato un utente su MyDramaList, “Sono entrato in questo dramma molto scettico ed ero stato scettico al riguardo da quando ho letto la descrizione della trama … Ma sono uscito da questo dramma piacevolmente sorpreso”.

“Gli autori sapevano esattamente cosa stavano facendo per attirare l’attenzione della gente, portando consapevolezza su argomenti che purtroppo la società non prende sul serio dalle persone incinte. La discussione sull’idea di quali “ruoli” uomini e donne “dovrebbero” assumere quando si tratta di avere e crescere un figlio è stata svolta brillantemente. Ogni membro del cast ha fatto un lavoro straordinario nel ritrarre questa storia con tanta cura”. – Lex utente, tramite MDL.

Nel complesso, se TV Tokyo decidesse di produrre una seconda stagione di He’s Expecting, Netflix probabilmente trasmetterà di nuovo la serie in streaming; soprattutto quando la prima “controversia” si placa.

Quando potrebbe potenzialmente uscire la stagione 2 di He’s Expecting?

He’s Expecting è stato annunciato per la prima volta nell’aprile 2021, ma l’autore del manga Sakai aveva affermato che più di due anni di sviluppo sono stati necessari per l’adattamento live-action prima che la rivelazione fosse resa pubblica.

Mentre molti membri della comunità saranno ansiosi che una potenziale attesa di tre anni per la stagione 2 possa essere nei libri, c’è la possibilità che sia già stata pianificata una trasmissione del sequel.

Considerando che l’adattamento è in sviluppo da così tanto tempo, è molto probabile che gli showrunner abbiano già un piano in atto su come continuare la serie tra il capitolo manga bonus e la serie manga sequel.

Se He’s Expecting viene rinnovato per la stagione 2, i fan possono aspettarsi che la serie giapponese torni su Netflix non appena alla fine del 2022, o più realisticamente, nel primo trimestre del 2023.

