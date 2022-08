Le sceneggiature della quarta stagione di “Stranger Things” sono trapelate al pubblico? Chiarisce l’handle ufficiale di Twitter

Stranger Things è probabilmente il più grande show di Netflix. Anche se sono passati mesi dall’interruzione della stagione, i fan sono ancora affamati di altri contenuti di Hawkins. Quindi, quando è iniziata una nuova voce sul leak Cose più strane la sceneggiatura ha iniziato a girare, il fandom era pronto per metterci le mani sopra fino all’intervento degli sceneggiatori.

La premiere della quarta stagione è stato un mega evento arrivato in due volumi. La nuova stagione si è aperta con la banda diffusa in tutto il continente. Undici aveva a che fare con bulli in California, Hopper è stato imprigionato in una cella russa e Will era alle prese con la sua sessualità. Nel frattempo, il grande cattivo stava minacciando di devastare Hawkins.

Gli scrittori confermano che la sceneggiatura trapelata da Stranger Things è falsa

Una nuova truffa presa di mira dai fan dello show che prometteva loro la sceneggiatura trapelata di Stranger Things al prezzo di $ 25 ha recentemente suscitato scalpore nel fandom. Presumibilmente era la sceneggiatura di Byler. Conteneva l’ormai famosa scena del furgone in cui Will e Mike avevano una conversazione. E Will ha quasi fatto coming out con suo fratello Jonathan. Ma gli autori dello spettacolo hanno utilizzato i loro account ufficiali sui social media per sfatare le voci e definirla una truffa elaborata.

PSA: qualsiasi sceneggiatura o pagina di sceneggiatura “trapelata” della stagione 4 è FALSA. Non pagare nessuno per gli script in quanto si tratta di una truffa. — scrittori estranei (@strangerwriters) 9 agosto 2022

Quali scene vuoi leggere di più? Pubblicheremo scene qui gratuitamente, una volta alla settimana. — scrittori estranei (@strangerwriters) 9 agosto 2022

Subito dopo il primo post, hanno annunciato che avrebbero pubblicato estratti della sceneggiatura gratuitamente.

L’attore di Will Noah Schnapp ha parlato della sessualità di Will

Dopo anni di speculazioni, la sessualità di Will è stata finalmente accennata nella quarta puntata. Sebbene nulla sia stato detto esplicitamente, i fan hanno ipotizzato che Will amasse Mike. Ha avuto un guasto al furgone dopo la chiacchierata con lui. Jonathan lo sorprende a piangere attraverso lo specchio e poi lo conforta in pizzeria. Molti hanno interpretato la scena come Will che fa coming out con suo fratello.

Lo stesso attore ha confermato i sentimenti di Will nei confronti del suo migliore amico Mike. Aveva inoltre menzionato che questo era stato accennato sin dalla prima stagione, e i Duffer stavano solo ampliando il suo arco narrativo a poco a poco nel corso degli anni.

Sei entusiasta di leggere alcune scene della sceneggiatura?

