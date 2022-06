Le scarpe da ginnastica rosse fanno sorprendere Adam Sandler, la co-protagonista di “Hustle” Queen Latifah

Incontriamo nuove persone in ogni momento della vita e alcuni di loro risultano essere i nostri amici più cari. Essere un attore ha molte avventure poiché lavorano regolarmente con nuove persone. Tuttavia, anche gli attori trovano l’amicizia dietro tutte quelle luci di ripresa e le prove dei dialoghi. E il cast di stelle la prossima uscita Attività febbrile ha anche un grande legame, in particolare Adam Sandler e Queen Latifah.

La regina Latifah si è rallegrata del dono di Adam Sandler mentre rivela il retroscena

Nel corso di Il trambusto riprese, Adam Sandler e Queen Latifah hanno stretto una grande amicizia e il segno distintivo di questo legame è stato il regalo di Sandler per Latifah. Nel suo recente Live intervista a Jimmy KimmelLatifah ha condiviso la storia del dono di Adamo per lei.

Afferma che all’inizio del giorno dell’intervista c’era la regina adorato dalle scarpe street style di Adam. Quindi si è complimentata con le sue scarpe da ginnastica rosse e ha detto che le piacciono le sue calzature. Quando lo ha sentito, ha immediatamente chiamato la sua squadra e ha chiesto loro di farlo prendile lo stesso paio. Presto, le scarpe furono messe nella sua stanza dalla squadra di Adam. La regina Latifah era così sorpresa dalla sua generosità.

“Quindi è un buon fornitore e lo apprezzo”, Queen ha aggiunto, apprezzando gli sforzi di Adam per le persone nella sua vita.

IMPARENTATO: “Le Bron [James] farebbe in modo che…”: Adam Sandler rivela come la leggenda dell’NBA ha aiutato a creare ‘Hustle’

Qual è stata l’esperienza della regina Latifah lavorando con Adam Sandler in Hustle?

Latifah ha condiviso la sua felice esperienza con E!News sul tappeto rosso del film Hustle. Ha detto che si sono divertiti molto a fare questo film insieme avevano chimica naturale. La regina ha dichiarato in precedenza di aver firmato il film perché Adam è stato scelto per il film perché lei è la più grande fan della sua natura umoristica.

“Lo amo. Lui mi ama. Siamo pazzi l’uno dell’altro”, ha rimarcato Queen Latifah sul red carpet, parlando della sua amicizia con l’attore.

IMPARENTATO: Will Byers di Stranger Things, Noah Schnapp ha sfoggiato un vestito bizzarro nella commedia horror con protagonista Adam Sandler

Inoltre, quando Kimmel le ha chiesto se immagina Adam Sandler nel ruolo di suo marito, ha risposto con un sonoro “Sì!” Per lei era qualcosa di ovvio, perché chi non poteva amare il famoso comico americano? Fortunatamente per noi, sveleremo presto i discorsi sulla loro chimica nel film 8 giugno 2022.

Fino ad allora continua ad agganciarti al miglior servizio di streaming e goditi il ​​meglio delle trame ogni giorno!

Il post Le scarpe da ginnastica rosse fanno sorprendere Adam Sandler, la co-protagonista di “Hustle”, Queen Latifah, è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.