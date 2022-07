Le riprese della terza stagione di Sweet Magnolias sono ufficialmente iniziate (guarda l’annuncio!)

Magnolie dolci fan, preparatevi a saltare di gioia perché Magnolie dolci la stagione 3 ha ufficialmente iniziato la produzione! Ciò significa che siamo un passo avanti nel vedere uno dei nostri gruppi preferiti di migliori amici sui nostri schermi.

Il 1° luglio, JoAnna Garcia Swisher, che interpreta Maddie Townsend nella serie drammatica romantica, ha pubblicato una foto di se stessa con la sua caratteristica pettinatura da Maddie su Instagram con una didascalia che recitava: “Il pallonetto di Maddie è tornato. Potrebbe significare solo una cosa… #sweetmagnoliasnetflix #season3.” Avevamo pensato che stesse insinuando che le riprese erano iniziate, ma sembra che non fosse così. Apparentemente, JoAnna voleva mostrare ai fan che stava tornando nel personaggio perché la produzione doveva iniziare presto.

Bene, non abbiamo dovuto aspettare molto perché l’ufficialità Magnolie dolci L’account Instagram della stanza degli scrittori ha appena rivelato che le riprese principali della terza stagione sono ora in corso.

Le riprese della terza stagione di Sweet Magnolias iniziano

Il 18 luglio il Magnolie dolci L’account Instagram della stanza degli scrittori ha pubblicato una foto del Magnolie dolci logo della terza stagione su un pezzo di stoffa con una didascalia che recita: “Iniziamo? Sono così felice di accogliere tutti a casa a Serenity per il primo giorno delle riprese della terza stagione di Magnolie dolci! #SweetMagnolias #SweetMagnoliasS3 #SweetMagnoliasNetflix @netflix.” Quindi, la produzione della terza stagione è iniziata ufficialmente il 18 luglio. Purtroppo, una data di chiusura non è stata inclusa nel post, ma abbiamo un’idea di quando la produzione potrebbe eventualmente terminare.

Se il programma di produzione per Magnolie dolci la stagione 3 segue lo stesso programma della stagione 2, molto probabilmente stiamo guardando a tre mesi di riprese prima che gli episodi entrino in post-produzione. Questo metterebbe la data di chiusura a ottobre. Dopo la fine della produzione, lo spettacolo dovrebbe quindi entrare immediatamente in post-produzione. Ci sono voluti sette mesi di post-produzione per la stagione 2, quindi ci aspettiamo un lasso di tempo simile per la stagione 3. Dopo che gli episodi saranno stati modificati in post-produzione, dovremmo vedere l’uscita di Magnolie dolci stagione 3 su Netflix.

Aggiornamenti sul rilascio della terza stagione di Sweet Magnolias

La nostra migliore previsione della data di rilascio per ora sarebbe maggio 2023. Questa previsione della data di rilascio si basa su una produzione che dura tre mesi e una post-produzione che dura sette mesi. Ricorda, questa è solo la nostra previsione sulla data di uscita. Magnolie dolci la stagione 3 potrebbe arrivare prima o dopo di quanto avevamo previsto. Condivideremo sicuramente la data di uscita ufficiale una volta che Netflix lo annuncerà.

Resta sintonizzato per ulteriori notizie e copertura Magnolie dolci stagione 3!