Le riprese della sesta stagione di “The Crown” iniziano ad agosto 2022

In vista della stagione 5 di La corona in uscita su Netflix a livello globale nel novembre 2022, la produzione inizierà nell’ultima stagione nell’agosto 2022.

Se sei stato un accanito seguace di La corona notizie, saprai che Netflix inizialmente non avrebbe rilasciato una sesta stagione. Il piano, per cominciare, era quello di avere la quinta stagione come ultima stagione, ma alla fine le cose sono cambiate.

Con Sony (produttori della serie) e Netflix d’accordo sul fatto che sembrava un accordo concluso, ma mesi dopo, la decisione è stata annullata con Peter Morgan (che lo show gestisce e lavora con Netflix in base a un accordo globale) ha dichiarato: “È diventato presto chiaro che per rendere giustizia alla ricchezza e complessità della storia dovremmo tornare al piano originale e fare sei stagioni”.

La quinta stagione dovrebbe essere presentata in anteprima su Netflix nel novembre 2022, ma le riprese sembrano essere a metà o finite quando accadrà, dato questo nuovo elenco di produzione di ProductionWeekly.

Non possono fornire nient’altro che una data di agosto 2022 per il momento o fornire luoghi precisi per dove verrà girata la stagione 6 per il momento, ma ti terremo aggiornato man mano che ne sapremo di più.

Se ami le funzionalità dietro le quinte La corona, Still Watching Netflix ha prodotto un’eccellente featurette dietro le quinte.

Una volta che la serie ha terminato le riprese, si passa alla post-produzione. Abbiamo avuto modo di parlare con i membri di Framestore che sono dietro l’ampio VFX che va in ogni stagione di La corona.

Quando arriverà la sesta stagione di The Crown su Netflix?

Come hanno suggerito altri punti vendita, ci manca ancora un po’ di tempo per portare la stagione 6 sul servizio, ma dati i cali della stagione passata e ora una data di produzione, sarebbe abbastanza sicuro presumere che avremo la sesta e ultima stagione alla fine del 2023 .

Non vedi l'ora di guardare la sesta stagione di La corona su Netflix?