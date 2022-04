Le riprese della seconda stagione sono terminate

Preparati a saltare di gioia, Ginny e Georgia fan! Riprese principali in corso Ginny e Georgia la stagione 2 si è ufficialmente conclusa, il che significa che siamo un altro passo avanti per vedere uno dei nostri duetti madre-figlia preferiti sui nostri schermi.

Ginny e Georgia è stato presentato in anteprima su Netflix nel febbraio 2021 e ha funzionato abbastanza bene per una nuova serie originale. Questo non è sorprendente perché lo spettacolo è così divertente, riconoscibile e rinfrescante. C’è stata molta premura nel modo in cui lo spettacolo ha gestito argomenti seri come il razzismo e la sessualità, il che è stato molto apprezzato.

Il casting è stato perfetto, i personaggi hanno molto fascino, lo sviluppo del personaggio è stato sorprendente e c’era un sacco di dramma per intrattenere gli spettatori a fondo. Come ogni spettacolo, Ginny e Georgia ha i suoi difetti, ma non è niente che non possa essere riparato.

Fortunatamente, i fan non hanno dovuto aspettare molto per l’annuncio del rinnovo. Quasi due mesi dopo la premiere della prima stagione, Netflix ha dato il via libera per un’altra stagione. Lo streamer ha rilasciato un video dell’annuncio del cast Ginny e Georgia stagione 2 ad aprile 2021.

Speravamo che la produzione della seconda stagione iniziasse subito dopo l’annuncio del rinnovo, ma non è stato così. La produzione non è iniziata fino a novembre. A quel tempo, si diceva che le riprese sarebbero terminate l’8 aprile 2022. Sembra che ci fosse del vero in questa voce perché le riprese si sono concluse ad aprile.

Ginny e Georgia stagione 2 conclude le riprese

Il 22 aprile, Antonia Gentry (Ginny) ha pubblicato un collage di foto sulla sua pagina Instagram di lei fuori dal suo trailer. La didascalia recita: “c ya #ginnyandgeorgia”. C’erano due emoji del segno della pace inclusi nella didascalia. Anche se Gentry non è uscito subito e ha detto che le riprese erano terminate, è palesemente ovvio.

Dopo aver esaminato alcuni dei commenti sotto il post, siamo stati in grado di ottenere la conferma che la produzione era terminata. La showrunner Debra Fisher ha lasciato un commento dicendo: “È stata una stagione selvaggia 2”. La didascalia includeva anche un’emoji del segno della pace, un’emoji della pesca e un’emoji del cuore arancione. Anche il co-protagonista Humberly González (Sophie) ha commentato: “yayyy happy wrap!”

Jennifer Robertson, che interpreta Ellen Baker nella serie, ha pubblicato un post su Instagram per commemorare Ginny e Georgia anche la confezione della seconda stagione. La didascalia del post recita: “Questa è una conclusione per Ellen Baker su S2 @gngbts Adoro questo cast e la troupe così tanto”.

Ginny e Georgia Aggiornamenti sul rilascio della seconda stagione

Stiamo ancora aspettando una data di uscita ufficiale. Dal momento che lo spettacolo è appena entrato in post-produzione, molto probabilmente non ne sentiremo parlare fino a più tardi nel processo. Tuttavia, la buona notizia è che tutto è sulla buona strada, quindi le possibilità di Ginny e Georgia la stagione 2 in arrivo su Netflix nel 2022 è molto alta.

Se hai seguito il nostro mensile Ginny e Georgia post di aggiornamenti sulla versione della seconda stagione, sapresti che la nostra migliore previsione sulla data di uscita è l’autunno 2022. Abbiamo anche detto in precedenza che agosto è il primo che pensiamo di poter vedere la seconda stagione. Non prevediamo che lo spettacolo trascorrerà più di sei mesi in post-produzione. Quindi l’ultima che pensiamo che la seconda stagione potrebbe arrivare sullo streamer è ottobre.

Puoi contare su di noi per condividere la data di uscita ufficiale non appena Netflix lo annuncerà. Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie e copertura Ginny e Georgia stagione 2!