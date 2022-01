Le riprese della quinta stagione di “Virgin River” sono state ritardate da marzo 2022

Probabilmente siamo a pochi mesi dalla stagione 4 dell’amata serie Netflix fiume vergine tornando, ma secondo Alexandra Breckenridge, la produzione della quinta stagione non inizierà a marzo 2022 poiché era già stata programmata in precedenza.

Come saprai, fiume vergine è stato rinnovato per altre due stagioni poco dopo l’uscita della stagione 3. Al momento di quell’annuncio, le riprese della stagione 4 erano già a buon punto. Stagione 4 di fiume vergine ha terminato la produzione alla fine di dicembre 2021, poco prima di Natale.

Al momento, non è stata annunciata una data di uscita fiume vergine stagione 4. Dato che la stagione 4 è stata avvolta in un lasso di tempo simile a quello della stagione 3, una data di uscita estiva sembra molto probabile a questo punto, ma potrebbe essere anche prima a seconda dell’avanzamento della post-produzione.

Un rinnovo della stagione 5 era inevitabile se si guardano le statistiche dello show. Nelle prime quattro settimane su Netflix, la stagione 3 è stata vista per 223,06 milioni di ore. È apparso nella top 10 delle classifiche globali per un totale di 6 settimane per un totale di 255.120.000 ore guardate.

Questo ci porta alla quinta stagione dello show.

Con un rinnovo super anticipato, ciò significa che la sala di scrittura è stata probabilmente in grado di produrre la serie back-to-back.

Sembrava che fosse così, ora ha rivelato che la produzione della stagione 5 doveva iniziare originariamente a marzo 2022, ma che ora è stata respinta.

In un live streaming su Instagram, Alexandra Breckenridge (che interpreta Mel Monroe nello show) ha risposto a diverse domande, tra cui la più pertinente a questo articolo su quando inizieranno le riprese della stagione 5.

“Dovevamo iniziare a marzo, ma è stato spinto, quindi non lo so”. aggiungendo “Spero che magari inizieremo in estate. Sarebbe bello girare a Vancouver in estate piuttosto che in inverno, perché ad essere sincero con voi ragazzi, ho finito di girare in inverno”.

Puoi vedere il video di Alexandra Breckenridge incorporato di seguito.

Le riprese della quinta stagione di #VirginRiver sono state posticipate da marzo. pic.twitter.com/BxNmY97oLd — Cosa c’è su Netflix (@whatonnetflix) 12 gennaio 2022

Quando è stato rimandato a non è stato menzionato, tuttavia, dovremmo saperne di più dalla stessa Breckenridge o attraverso altre fonti di produzione a breve.

Avremo aggiornamenti per te fiume vergine stagione 5 come e quando li avremo.