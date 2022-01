Le riprese del sequel sono terminate

Anche se il 2021 è stato un grande anno per i film Netflix con successi come Avviso rosso e L’Imperdonabile in cima alle classifiche, il 2022 sembra già essere uno spettacolo. Ci sono grandi notizie per i fan di Millie Bobby Brown che aspettano con impazienza Enola Holmes 2.

Il Cose più strane la star è stata protagonista del film giallo di successo nel 2020 dopo che un’uscita nelle sale pianificata è stata scartata a favore di un’uscita Netflix. Ovviamente, quella mossa si è rivelata vantaggiosa poiché il film è diventato uno dei più grandi film Netflix del 2020.

A causa di quel successo, Enola Holmes 2 è stato rapidamente approvato da Netflix e in vista dell’attesissimo rilascio estivo 2022 di Cose più strane stagione 4, Millie Bobby Brown ha terminato la produzione del prossimo sequel.

Non c’è dubbio che il Enola Holmes sequel sarà uno dei più grandi film in arrivo su Netflix nel 2022. Di seguito condividiamo gli ultimi aggiornamenti sulla data di uscita per il prossimo sequel di successo, comprese le nuove previsioni per la sua uscita quest’anno.

Enola Holmes 2 ha terminato le riprese?

Il 7 gennaio, Netflix ha condiviso un video su Twitter del cast e della troupe che celebrava la conclusione della produzione. Enola Holmes 2 ha iniziato le riprese nell’autunno 2021.

Insieme all’annuncio di Netflix della conclusione della produzione, lo streamer ha anche preso in giro i fan con questo: “Fino al debutto, goditi questo primo indizio sulla prossima grande avventura di Enola”. La clip mostra Millie Bobby Brown e Louis Partridge che si abbracciano e ballano. Dai un’occhiata qui sotto!

Aggiornamenti della data di rilascio di Enola Holmes 2

Anche se è solo gennaio (al momento della stesura di questo articolo), Netflix ha già l’entusiasmante lista di film originali preparata per il 2022. A seconda di quando altri nuovi film e sequel di alto profilo saranno pronti per il rilascio, potremmo vedere Enola Holmes 2 prima piuttosto che dopo.

Ora che è entrato nella fase di post-produzione, che in genere dura una manciata di mesi, il primo sequel che potrebbe essere presentato in anteprima è l’estate 2022, diventando così l’estate di MBB. Ma il film potrebbe anche avere un’altra uscita autunnale tra settembre e novembre 2022.

Resta sintonizzato per saperne di più Enola Holmes 2 notizie e aggiornamenti sulla data di uscita da Netflix Life!