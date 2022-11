Le relazioni pericolose sono su Netflix? (dove guardare Dangerous Liaisons)

Un altro adattamento del romanzo epistolare francese relazioni pericolose di Pierre Choderlos de Laclos inizia questo fine settimana! La storia iconica è stata raccontata molte volte con quasi tutti i mezzi, inclusi spettacoli teatrali, film, programmi televisivi, balletti, radio e opera.

L’ultima iterazione è prodotta da STARZ e il canale via cavo premium sembra fiducioso nel successo dello spettacolo poiché è stato già rinnovato per una seconda stagione prima della premiere della serie. Alcuni degli adattamenti più iconici della storia di Laclos includono il film del 1988 con Glenn Close e il film del 1998 Intenzioni crudeli con Sarah Michelle Gellar.

La versione di STARZ della serie mira a differenziarsi da alcuni degli altri adattamenti fungendo da preludio alla storia del 18° secolo, offrendo un’origine ai personaggi principali, giovani amanti amorali e appassionati, la marchesa de Merteuil (Alice Englert) e la Il visconte di Valmont (Nicholas Denton).

Le relazioni pericolose sono su Netflix?

No, la versione STARZ di relazioni pericolose non sarà su Netflix. Tuttavia, Netflix ha effettivamente rilasciato la propria versione della storia all’inizio di quest’anno nel film francese con lo stesso nome interpretato da Paola Locatelli e Simon Rérolle.

Ci sono molti altri drammi in costume popolari su Netflix, come Persuasion, Bridgerton, The Crown, The Empress e Versailles.

Dove guardare Relazioni pericolose

Il primo episodio debutterà domenica 6 novembre alle 20:00 ET. Nuovi episodi saranno disponibili anche alle 00:01 ET la mattina della premiere tramite l’app STARZ. Avrai bisogno di un abbonamento STARZ per guardare la serie.

Ci saranno otto episodi nella prima stagione dello show, con il finale in onda il giorno di Natale.

Non vedi l’ora di guardare relazioni pericolose questo fine settimana? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.