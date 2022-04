Le recenti scelte di casting suggeriscono che la terza stagione di “The Witcher” potrebbe non essere del tutto fedele ai libri

Adattare un romanzo in un film è difficile e un’intera serie in uno spettacolo è quasi impossibile. Ma in qualche modo, Netflix riesce sempre a farcela. Hanno alcuni dei migliori adattamenti di sempre e con cosa hanno fatto Lo stregone la serie è stata straordinaria. Ma una parte enorme del processo di adattamento è che devi improvvisare e non puoi sempre attenerti alla vera storia. E nuove scelte di casting per The Witcher stagione 3 dimostralo.

Da Lo stregone la stagione 3 è ancora lontana, tutti gli aggiornamenti che abbiamo riguardano il casting. Ma ci danno un’idea in quale direzione sta andando lo spettacolo. Quindi diamo un’occhiata se Lo stregone la terza stagione sarà fedele ai libri o, come i suoi predecessori, improvviserà la narrazione.

Le scelte di casting della terza stagione di The Witcher rivelano la narrativa dei libri

L’imminente annuncio del casting per la terza stagione di The Witcher serve come una sorta di indicazione che il programma continuerà ad adattare sezioni dei romanzi originali. Netflix ha rivelato all’inizio di questa settimana che quattro nuovi attori si uniranno all’ensemble di Lo stregone per la terza stagione.

Sebbene gran parte dell’attenzione fosse concentrata sul casting di Robbie Amell, la dichiarazione ha anche annunciato che due personaggi essenziali dei romanzi appariranno nella serie la prossima stagione.

Milva, una brillante cacciatrice adottata dalle driadi, sarà interpretata da Meng’er Zhang. Mentre Mistle, un membro della gang di strada dei Ratti, sarà interpretato da Christelle Elwin.

Milva e Mistle compaiono per la prima volta nel secondo lungometraggio di Andrzej Sapkowski Lo stregone romanzo, Tempo di disprezzo. Mentre di Netflix Lo stregone la serie ha deviato in modo significativo dalle trame dei romanzi. L’assunzione di Milva e Mistle suggerisce che trame da Tempo di disprezzo sarà adottato per la serie TV.

La seconda stagione aveva La caccia selvaggia in esso ma mancavano alcuni elementi dei libri. Ciò suggerisce che lo spettacolo continuerà ad adattare approssimativamente i libri e ad improvvisare il resto.

La terza stagione dello show epico di successo di Netflix Lo stregone è attualmente in produzione. Mentre le prime due stagioni sono in streaming solo su Netflix.

