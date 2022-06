Le recensioni di Man Vs Bee lasciano la possibilità della seconda stagione sul recinto

Impossibile caricare questo contenuto

odio l’uomo contro l’ape su netflix, non sono mai stato così stressato e sconvolto in vita mia, questo è lo spettacolo che induce l’ansia più fastidioso al mondo che non ho potuto guardare l’ultimo episodio due. nessuna trama, solo Rowan Atkinson che corre per una casa stupido e esagerato

— claudia (@gaybants) 26 giugno 2022