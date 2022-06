Le reazioni dei fan e le recensioni su “First Kill”, il film sui vampiri di Netflix sono piuttosto carnose

I vampiri erano un prodotto caldo nel 2008, quando Twilight regnava sovrano e le reti televisive sfornavano spettacoli come The Vampire Diaries e The Originals. Ma da allora i vampiri sono caduti in disgrazia, fino a quando il nuovo spettacolo Netflix, First Kill, sperava di creare una rinascita per il genere. Qualcosa di simile era successo alle romcom, un punto fermo a Hollywood negli anni 2000. Scopriamo se lo streamer è riuscito ad attirare gli spettatori.

Di cosa tratta lo spettacolo?

Due ragazze adolescenti Calliope e Juliette formano una connessione al liceo. Man mano che la loro relazione si approfondisce, le loro vere identità minacciano di farli a pezzi. Calliope è la figlia di una famiglia di famosi cacciatori di vampiri. D’altra parte, Juliette è una vampira di una prestigiosa famiglia di vampiri. I due probabilmente avrebbero potuto sistemare le cose se i loro genitori non li avessero preparati per la loro prima uccisione, una specie di cerimonia di raggiungimento della maggiore età!

Lo spettacolo è basato sulla storia di VE Schwab che è stata pubblicata nel 2020 in Vampires Never Get Old: Tales With Fresh Bite.

Le reazioni dei fan a First Kill su Netflix

Lo spettacolo ha diviso i fan. Alcuni non hanno avuto problemi con la qualità di produzione economica e si sono goduti il ​​viaggio. Altri hanno fatto a pezzi lo spettacolo per la sua scrittura terribile.

Sai che mi sto divertendo anche con i suoi difetti, ma avere la famiglia Poc di cacciatori di mostri essere "meno che competente" non sta bene con me. Il punto forte in questo momento è che si tratta di un "sfortunato" storia d’amore.#FirstKill — Will Montgomery II (@WillMontgomer14) 11 giugno 2022

Penso che sia divertente che Neflix abbia dato a questo spettacolo $ 4 e una singola sacca di sangue finto. Ho delle battute ma le conserverò per dopo. #FirstKill pic.twitter.com/9CNAe7hyBC — taylor (@sassygayroot) 10 giugno 2022

I critici recensiscono il nuovo spettacolo horror

Decider scrive: “SALTA. First Kill su Netflix avrebbe potuto essere una divertente serie soprannaturale per adolescenti. Ma la sua narrazione è così goffa che è molto difficile da guardare. Sappiamo che la narrazione è qualcosa che gli spettacoli per adolescenti amano usare molto, e su cui si basa soprattutto in qualunque cosa vediamo debuttare su The CW. Ma quando in quasi tutte le altre scene sono espressi i “pensieri interiori” di un personaggio, è un segno che ciò che è sullo schermo non sta facendo abbastanza per portare avanti la storia”.

Altrove, la recensione di Polygon è più positiva.

“Non importa quanto siano irregolari alcuni aspetti di First Kill, con un’epica storia d’amore al centro ha il potenziale per offrire al pubblico, in particolare ai giovani che si identificano come parte della comunità LGBTQIA+, uno spettacolo che li convalida”.

Hai trasmesso in streaming? Prima uccisione ancora? Quali sono i tuoi pensieri? Trasmetti in streaming la serie qui.

