Le raccolte di cortometraggi animati “Minions & More” in arrivo su Netflix

I Minions sono diretti su Netflix negli Stati Uniti! Non solo Netflix riceverà l’ultimo film cinematografico, ma Netflix sta anche prendendo in giro due raccolte di titoli animati dal più grande franchise di Illumination. Ecco cosa sappiamo finora.

Come accennato in precedenza, Netflix riceverà anche la recente uscita nelle sale di Serventi: L’ascesa di Gru come parte del loro primo accordo con l’accordo di animazione della Universal.

Nessuna data di uscita è stata annunciata al momento, anche se abbiamo previsto un rilascio a metà dicembre 2022.

Ora nell’app Netflix (ma solo negli Stati Uniti) viene mostrato il fatto che due raccolte di mini-film arriveranno a breve su Netflix. Queste raccolte di cortometraggi animati sono state tutte rilasciate in precedenza con alcune che hanno registrato solo pochi minuti ciascuna.

Minion e altro 1 è descritto come una raccolta di cortometraggi dei Minions del franchise “Cattivissimo me”, inclusi mini-film come “Training Wheels”, “Puppy” e “Yellow Is the New Black”.

Minion e altro 2 è descritto come una raccolta di cortometraggi animati, tra cui “Phil’s Dance Party” e “Binky Nelson Unpacified” della compagnia dietro il franchise di “Cattivissimo me”.

Tra il cast vocale durato in ciascuna delle due raccolte figurano Pierre Coffin, Reese Witherspoon, Patton Oswalt, Jon C. Reilly, Allison Janney, Tara Strong, Ed Helms, Danny DeVito, Miranda Cosgrove e molti altri.

Quando saranno disponibili su Netflix Minions & More 1 e 2 di Illumination?

Sebbene l’app Netflix abbia attualmente una data di rilascio del 1 gennaio 2023 mostrata, secondo le nostre informazioni si ritiene che questa sia una data segnaposto. Di conseguenza, queste raccolte di mini-film animati potrebbero arrivare prima di quella data.

Come sempre, puoi trovare le anteprime di tutto ciò che arriverà su Netflix tramite la nostra sezione Prossimamente su Netflix e ti terremo aggiornato in questo articolo non appena ne sapremo di più.

Non vedi l’ora che queste raccolte di cortometraggi animati dei Minions arrivino su Netflix USA? Facci sapere in basso.